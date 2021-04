Bayern-PSG: la réaction enflammée de Verratti après le but de Marquinhos

Positif au Covid-19 et placé à l'isolement avec sa compagne à Paris, le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, a suivi devant sa télévision l’exploit de ses partenaires sur la pelouse du Bayern Munich (2-3) mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. L’Italien n’a pas retenu sa joie après le deuxième but marqué par Marquinhos.

Face aux attaques incessantes du Bayern Munich, sa technique et sa maîtrise du ballon dans les petits espaces auraient certainement aidé le PSG. Mais on ne refait pas l’histoire et les Parisiens s’en sont finalement pas si mal sortis sans lui... Testé positif pour la deuxième fois, le milieu de terrain italien Marco Verratti était forfait pour le quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich (2-3).

De retour pour mardi prochain ?

Placé à l’isolement à son domicile, c’est donc devant sa télévision (et RMC Sport1), avec sans doute une bonne dose de stress, qu’il a suivi ses équipiers s’imposer face aux champions d’Europe. Filmé par sa compagne, Jessica Aidi, on peut le voir exploser de joie après le deuxième but du PSG inscrit par Marquinhos.

L’incertitude plane toujours quant à son possible retour mardi prochain à l’occasion du quart de finale retour au Parc des Princes. Idem pour Alessandro Florenzi, lui aussi en quarantaine après un test positif au coronavirus.

