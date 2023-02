PSG-Bayern: Riolo appelle au départ de Galtier "au plus vite"

Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste de RMC Sport, s’emporte contre Christophe Galtier, entraîneur parisien dont il demande le départ après le non-match contre le Bayern Munich (0-1), mardi en Ligue des champions.

Assailli par le doute, le PSG s’est incliné face au Bayern Munich (0-1) mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Et la manière de joueur des Parisiens a fait sortir de ses gonds Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste de RMC Sport. Invité d’Apolline Matin sur RMC ce mercredi, il s’en prend à Christophe Galtier, entraîneur parisien.

"Un entraîneur mangé par les stars"

"Il n’y a pas de coaching dans cette équipe, lance-t-il. On a un entraîneur qui ne sert strictement à rien parce qu’il est mangé par le statut des joueurs, par les stars qu’il est obligé de faire jouer mais qui ne sont plus du tout au niveau. J’imagine que, ne sachant pas du tout quoi faire, ne pouvant pas dire à ses joueurs de faire un pressing parce qu’ils ne sont pas habitués à le faire, il s’est dit qu’ils allaient tous se mettre derrière, attendre le plus possible et si jamais en deuxème période, Mbappé se sentait de rentrer, espérer une contre-attaque. Ce n’est pas un projet de jeu."

S'il accable l'entraîneur, il s'interroge surtout sur le choix du club de l'avoir recruté l'été dernier malgré une faible expérience en Ligue des champions. "Le PSG a depuis dix ans des moyens incroyables, les stars défilent dans le club, la masse salariale explose tous les plafonds et ils prennent un entraîneur qui n’a jamais joué un huitième de finale de Ligue des champions, expliquez-moi la logique du raisonnement, s'étonne-t-il. Il arrive en huitième de finale, il ne sait pas quoi faire. Est-il victime? Si vous voulez jouer au psy, on peut dire ça. Après tout, on lui donne un cotume beaucoup trop grand pour aller au mariage et, au mariage, tout le monde se moque de lui."

Dans l'After Foot mardi soir, Daniel Riolo avait tenu des mots encore plus durs contre l'entraîneur parisien en dénonçant la "nullité crasse, intergalactique" de sa tactique. "Il doit évidemment quitter le club au plus vite parce qu’il ne sert strictement à rien du tout, avait-il ajouté. On n’avait pas vu une tactique comme ça en Coupe d’Europe depuis les années 2000."

"Je l’avais dit avant la rencontre: le PSG ne pourra rien faire d’autre que bétonner parce que tactiquement, c’est le néant absolu depuis le début de la saison, contrairement à ce qu’on veut nous faire croire depuis l’arrivée de Christophe Galtier, a-t-il poursuivi. Il ne fait rien. A une époque, on disait qu’il y avait un accompagnateur, le GO du Club Med. Là, ce n’est même pas un prof de sport du Club Med, il ne sert à rien du tout. Être entraîneur du PSG pour proposer une ligne de quatre, un jeu à 30 mètres de ta ligne, un néant pareil en Coupe d’Europe… Depuis que les Qataris sont dans ce club (en 2011, ndlr), jamais le PSG n’a joué un match de Coupe d’Europe de cette façon. C’est une honte absolue, un aveu d’échec, d’une énorme faiblesse."

"Là, cette histoire de bétonner pour espérer un coup franc… On a compris que le plan, c’était l’entrée de Mbappé, évidemment qu’il a une lumière. Ils le cherchaient: ‘tiens, on va te donner le ballon, vas-y cours Kylian!’. On a l’impression que c’était Forrest Gump. Ça, c’est la tactique, ça, c’est un entraîneur? Mais c’est une blague. J’ai eu honte pour tous les supporters qui sont venus, qui ont fait un tifo extraordinaire, ils ont été fantastiques. C’est l’un des plus beaux tifos de l’histoire récente du club pour le pire match du PSG en Coupe d’Europe depuis des années."