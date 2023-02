PSG-Bayern: encore bourreau de Paris, Coman "ne se voyait pas célébrer devant les supporters"

Après la victoire 1-0 du Bayern Munich contre le PSG, Kingsley Coman a commenté son absence de célébration sur son but marqué en seconde période.

Formé au Paris Saint-Germain, qu'il a quitté en 2014 pour rejoindre la Juventus, Kingsley Coman n'avait encore jamais marqué au Parc des Princes. L'ailier français de 26 ans a inscrit l'unique but de la victoire 1-0 du Bayern Munich sur la pelouse du club de la capitale, mardi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'il trouve le chemin des filets contre son ancien club, après le but inscrit lors de la finale de 2020 à Lisbonne.

"Marquer dans ce stade, c'est un rêve d'enfant. Pour tout le respect que j'ai pour le club, je ne me voyais célébrer devant les supporters", a commenté Kingsley Coman, justifiant ainsi son absence de célébration sur son but.

Son mollet "siffle", une incertitude pour le retour ?

"Une victoire à l’extérieur c’est toujours bon à prendre, a-t-il ajouté sur Canal+. Vu la physionomie du match, on aurait peut-être voulu plus au début, après c’était plus compliqué à la fin donc on va se contenter du 1-0. Mon but ? C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entraînement, après il me met vraiment une balle parfaite et j’ai un peu de réussite, je la prends bien fort et le gardien a du mal".

Durement taclé par Presnel Kimpembe, Kingsley Coman a été remplacé par Serge Gnabry à la 75e minute. "Mon mollet siffle un peu, a-t-il admis. Je vais faire des tests demain. J'espère que ce n'est que quelques jours". Le match retour est prévu le 8 mars.