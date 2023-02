PSG-Bayern: Zaïre-Emery, Soler, Mbappé… Les dernières tendances pour la composition parisienne

Kylian Mbappé n’est pas encore certain de débuter le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich ce mardi au Parc des Princes (21h, RMC Sport 1). La présence ou non de l’attaquant sur le terrain au coup d’envoi aura des conséquences sur le onze de départ qu’alignera Christophe Galtier.

Alors qu'il était présenté comme quasiment forfait il y a encore quelques jours, l'hypothèse d'une titularisation de Kylian Mbappé mardi soir lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a pris de l'épaisseur.

Après s’être entraîné individuellement dimanche puis collectivement à la veille du choc européen, le Français figure dans le groupe parisien pour le duel contre les Bavarois (dès 21h sur RMC Sport 1). Kylian Mbappé veut absolument participer au match continental et il semble en passe de réussir son pari.

>>> Les dernières infos sur PSG-Bayern

Une discussion capitale entre Mbappé et Galtier

Le champion du monde 2018 s’est entrainé avec le reste du groupe ce lundi, et ses sensations sont bonnes. Voilà une donnée importante après une blessure musculaire comme celle à l’ischio-jambier qui l’a éloigné des terrains pendant trois rencontres.

Ce mardi matin, la star du PSG va échanger avec son entraîneur pour discuter de l’état de sa cuisse après ses deux entraînements. Si Kylian Mbappé se sent bien, son coach Christophe Galtier pourrait décider de le titulariser. Il y a un risque et le staff en est conscient mais la présence du "crack", comme l’appelle Neymar, peut tout changer lors de cet affrontement en C1.

Le numéro 7 de Paris est le co-meilleur buteur de la compétition avec sept réalisations en six rencontres. S’il est apte, comme Julian Nagelsmann le prévoyait, Kylian Mbappé sera une arme pour ce PSG malade depuis quelques matchs.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder PSG-Bayern

Zaïre-Emery titulaire ? Des doutes sur le système

Et nécessairement, les doutes autour de la condition physique de Kylian Mbappé pèsent sur la composition d’équipe de Christophe Galtier. A la veille de la rencontre face au Bayern, le onze de départ n’est pas acté. Le technicien du PSG pourrait aligner un 4-4-2 avec Messi et Neymar en pointe.

Le jeune Warren Zaïre-Emery est pressenti pour démarrer, mais à quel poste? Le jeune Titi, impressionnant depuis le début de la saison, pourrait commencer à droite. Fabian Ruiz, diminué par un virus dimanche à Monaco, postule à gauche tout comme Carlos Soler qui a un temps d’avance sur lui.

Derrière, Presnel Kimpembe a eu de bonnes sensations lors de sa rentrée contre Monaco mais il ne devrait pas débuter. Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes devraient composer la défense. La composition d’équipe va aussi dépendre de la titularisation ou non de Kylian Mbappé. Si l’attaquant tricolore prend place dans le onze, Christophe Galtier peut-il revenir à une animation avec cinq défenseurs qui inclurait Danilo? Cela reste une possibilité.