PSG-Benfica: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre de Ligue des champions

Après avoir obtenu un match nul au Portugal la semaine dernière, le PSG peut se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire ce mardi face à Benfica. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures.

Le PSG doit reprendre ses esprits ce mardi soir au Parc des Princes pour la réception de Benfica, pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. Sans Lionel Messi, forfait en raison d'une gêne au mollet, les joueurs de Christophe Galtier peuvent retrouver le goût de la victoire après deux nuls consécutifs contre les Portugais (1-1) et Reims en championnat (0-0). La rencontre débutera à 21 heures et sera à suivre sur RMC Sport 1 (abonnez-vous par ici) et Canal+Foot, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

>> Toutes les infos d'avant-match PSG-Benfica

Le PSG qualifié si...

En cas de victoire ce mardi, les Parisiens feraient un grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Leader du groupe H avec sept points mais à égalité avec les Portugais, le club francilien peut conforter sa place en cas de victoire contre les Lisboètes. Au-delà du simple fait de battre le Benfica, Paris peut déjà valider son billet pour les huitièmes de finale européens.

Il faut dans le même temps que la Juventus s’incline lors de son déplacement en Israël sur le terrain du Maccabi Haïfa. Un match programmé à 18h45 et dont le résultat sera connu au coup d’envoi de PSG-Benfica. Un succès israélien ouvrirait donc la porte à une qualification du PSG… ou du Benfica. Comme le club parisien, les Portugais peuvent rejoindre les huitièmes avec une victoire au Parc des Princes et une défaite des Bianconeri contre Haïfa.