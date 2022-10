PSG-Benfica: Galtier peste contre Verratti pour sa faute sur le penalty

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a pointé du doigt la faute de Marco Verratti ayant entraîné le penalty et l’égalisation du Benfica Lisbonne (1-1), mardi en Ligue des champions.

Christophe Galtier était un peu agacé par l’issue de la rencontre entre le PSG et le Benfica Lisbonne (1-1), mardi en Ligue des champions. L’entraîneur a regretté à plusieurs reprises la faute de Marco Verratti ayant entraîné le penalty et l’égalisation des Portugais.

L’Italien a accroché le pied de Rafa Silva à l’heure de jeu à l’entrée de la surface de réparation alors que le milieu offensif, dos au but, ne représentait pas un danger immédiat. Après visionnage du VAR, l’arbitre anglais Michael Oliver a logiquement désigné le point de penalty et averti le milieu de terrain italien, par ailleurs très précieux tout le reste de la rencontre.

"L’action n’était pas dangereuse"

"On peut regretter le penalty qu’on a concédé car l’action n’était pas dangereuse, a pesté Galtier au micro de RMC Sport. On a manqué de verticalité dans les derniers mètres. On enchaîne des matchs à haute intensité, évidemment que ça génère de la fatigue, mais la fatigue est chez tout le monde, ce n’est pas une excuse."

Il a réitéré ses regrets au micro de Canal+. "On aurait dû se créer plus d’occasions, a-t-il ajouté. C’est rageant, on mène deux fois au score contre cette équipe et elle revient deux fois. Il faudra apprendre de nos erreurs, des erreurs stupides et inhabituelles. Ce ne sont pas des bons résultats de faire des matchs nuls."

A l’aller, le PSG avait également concédé le nul sur le terrain du Benfica Lisbonne (1-1) après avoir ouvert le score par Lionel Messi. Un but contre son camp de Danilo avait permis aux hôtes d’égaliser. Le nouveau score de parité entre les deux équipes au Parc des Princes n’arrange pas les affaires des Parisiens qui auraient validé leur qualification pour les 8es de finale et pris une sérieuse option sur la première place du groupe en cas de succès.