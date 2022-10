PSG: "Je trouve ça très surprenant", Galtier irrité par les révélations sur l'avenir de Mbappé

Après le match nul contre le Benfica Lisbonne ce mardi soir en Ligue des champions (1-1), Christophe Galtier s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé, annoncé avec des envies de départ. Le coach parisien s’interroge notamment du timing de ces révélations.

Kylian Mbappé a été au centre de toutes les discussions ce mardi. Que ce soit pour ses performances sur le rectangle vert… ou pour des raisons bien éloignées du terrain. Buteur contre le Benfica Lisbonne en Ligue des champions lors du match nul entre le PSG et le club lisboète (1-1), le champion du monde 2018 a également fait couler beaucoup d’encre après la révélation de ses envies de départ au mois de janvier. À l’issue de la rencontre contre le Benfica, Christophe Galtier a tenu à répondre à toutes les informations qui circulent au sujet de l'avenir du crack de Bondy.

"On a beaucoup parlé de lui cet après-midi, a regretté le coach du PSG au micro de RMC Sport après la rencontre. Je n’en ai pas parlé avec lui, l’objectif est de rester concentré sur le match et sur la compétition. Ce soir, il a fait un match avec beaucoup d’efforts et de générosité. Il est buteur et aurait pu marquer un deuxième but sur un hors jeu justifié mais après un geste réussi."

Galtier: "D’une rumeur on fait une information et d’une information, une déclaration..."

"Il a montré qu’il était un grand joueur, concentré sur le jeu et la compétition, a poursuivi le technicien parisien. On était tous concentrés sur l’objectif et sur le match. D’une rumeur on fait une information et d’une information, une déclaration. Je trouve ça très surprenant à quelques heures d’un grand rendez-vous…"

Avant la rencontre, Luis Campos avait déjà tenté de désamorcer le psychodrame autour de la star parisienne. "C'est un démenti catégorique de notre part, a tranché le dirigeant portugais au micro de RMC Sport. Je suis très surpris parce que je suis tous les jours avec Kylian Mbappé et il ne m’a jamais demandé à moi, et je viens de demander au président, il n’a jamais demandé à partir en janvier. Je ne pense pas qu’il y pense parce que s’il y pense, il va me le dire. Il ne m’a jamais dit, je sais qu’il ne l’a jamais dit au président."