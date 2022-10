PSG: "Il est heureux ici", Hakimi n'imagine pas son ami Mbappé sur le départ

À l’issue de la rencontre entre le PSG et Benfica (1-1), Achraf Hakimi s’est exprimé sur les envies de départ de Kylian Mbappé. Le latéral marocain assure que son coéquipier est "concentré sur le club".

Dans la tempête médiatique déclenchée par les révélations autour de son avenir, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien d’Achraf Hakimi. Alors que le champion du monde français songe à quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal, le latéral marocain a assuré que son coéquipier se sentait très bien dans la capitale.

"C'est vous qui sortez les choses de leur contexte"

"On parle toujours de ce genre de choses. J’ai vu Kylian concentré sur le match et le club, a indiqué Hakimi après le match nul entre le PSG et le Benfica Lisbonne, ce mardi soir en Ligue des champion. On n'a pas parlé de ça. C'est vous qui sortez les choses de leur contexte. Lui est concentré sur le club, il est content ici. Je le vois heureux et je pense que c'est le plus important."

Buteur en première période contre les Lisboètes, Mbappé a réagi de la meilleure des manières après une journée où son avenir a été au centre de toutes les discussions. Après la rencontre, Christophe Galtier a lui aussi tenu à déminer le terrain.

"Il a montré qu’il était un grand joueur, concentré sur le jeu et la compétition, a assuré le technicien parisien au micro de RMC Sport. On était tous concentrés sur l’objectif et sur le match. D’une rumeur on fait une information et d’une information, une déclaration. Je trouve ça très surprenant à quelques heures d’un grand rendez-vous…"