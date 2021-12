PSG-Bruges: "Leonardo ne voulait pas me vendre", assure Nsoki

Dans une interview accordée au Parisien, en marge de la réception de Bruges au Parc des Princes (18h45), en Ligue des champions, l’ancien défenseur du PSG, Stanley Nsoki, est revenu sur ses années parisiennes, et notamment les raisons de son départ à l’été 2019.

Formé lui aussi au Paris Saint-Germain, Stanley Nsoki n’a pas connu le même destin que Presnel Kimpembe avec le club de la capitale. Apparu treize fois en Ligue 1 sous le maillot du PSG, le défenseur de 22 ans a choisi de quitter le PSG pour Nice à l’été 2019. "Chacun son parcours. Certains ont leur chance, d’autres pas. Il y en a qui réussissent comme Presko. Thomas Tuchel, quand j’étais là, avait la volonté de faire jouer les jeunes, mais l’objectif du PSG est de tout rafler, et pour ça tu ne vas pas te priver de joueurs d’expérience. J'ai quand même joué 16 matches en professionnel, j’en suis très reconnaissant", a-t-il déclaré au Parisien.

Nsoki: "Je n’oublierai jamais Paris"

C’est donc en conscience qu’il décide de mettre les voiles pour chercher l’épanouissement ailleurs, qu’il trouvera finalement à Bruges. Car il l’assure aujourd’hui, personne ne lui a forcé la main à l'époque, pas même Leonardo, l’actuel directeur sportif, qui signait alors son grand retour à Paris: "Quand Leonardo est arrivé, il ne voulait pas me vendre, il était même carrément contre, a révélé le joueur formé à Paris. Il me disait qu’à l’époque il me suivait à Milan, mais j’avais déjà annoncé mes envies d’ailleurs à l’ancienne direction et il a fini par me laisser partir."

Deux ans après avoir quitté le PSG, Nsoki va retrouver le Parc des Princes avec Bruges en Ligue des champions, ce mardi (18h45). "C’est particulier, je vais affronter mon club formateur, un club que je supporte, que je porte dans mon cœur, a confié au Parisien le jeune défenseur. Ce sera encore plus spécial qu’au match aller. Le PSG, c’est tout pour moi. Tout ce que je fais aujourd’hui, ça part de là-bas. C’était du haut niveau sur tous les plans. En pro, n’en parlons pas… Je n’oublierai jamais Paris."