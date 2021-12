PSG: Hakimi juge sa relation avec Messi et défend Pochettino

A la veille du match de Ligue des champions face à Bruges, ce mardi au Parc des Princes (18h45), Achraf Hakimi s’est exprimé au micro de RMC Sport. L’occasion pour le latéral droit du PSG de commenter son association avec Lionel Messi dans le couloir droit. Et de saluer le travail de son coach.

Il a démarré la saison en trombe. Avant de se faire nettement plus discret. Depuis quelques semaines, Achraf Hakimi peine à retrouver ses jambes de feu. Mais ça n’empêche pas le latéral droit d’apprécier son début d’aventure au PSG. Recruté l’été dernier à l’Inter (60 millions d’euros), l’international marocain (41 sélections, 5 buts) s’est vite rendu incontournable à son poste (22 apparitions, 3 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues).

"Je suis content de jouer avec de grands joueurs, dans un grand club. Je prends de plus en plus de plaisir", confie-t-il à RMC Sport, à la veille du match face à Bruges, ce mardi en Ligue des champions (18h45 sur RMC Sport 1).

"Pochettino est concentré pour faire de grandes choses"

Parmi ces "grands joueurs", il y a évidemment Lionel Messi. Un génie qu’Hakimi apprend à côtoyer au plus près dans son couloir. Avec un résultat assez mitigé jusqu’à présent. Pour ne pas dire décevant. "Je me sens de mieux en mieux avec lui, assure pourtant le défenseur de 23 ans. C’est un grand joueur, on le sait tous. Il faut s’adapter à lui. On apprend à se connaître et faire du mieux possible pour l’équipe."

Une équipe fortement critiquée pour la pauvreté de son jeu. En première ligne: Mauricio Pochettino, accusé de ne pas tirer le meilleur d’un effectif galactique. "Dans le monde du football, il y a toujours beaucoup de critiques, relativise Hakimi. Vous serez toujours critiqués pour quelque chose. Notre entraîneur est concentré sur le PSG et le prochain match qui nous attend, pour améliorer les choses. Nous le voyons très concentré pour faire de grandes choses".