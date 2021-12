PSG: Ramos bien présent à l’entraînement avant Bruges, Kimpembe absent

Sergio Ramos a pris part à la séance collective du PSG ce lundi à la veille de la réception de Bruges lors de la sixième journée des poules de la Ligue des champions (dès 18h45 sur RMC Sport 1). L’espoir de voir le défenseur espagnol jouer contre le club belge existe donc bel et bien.

Auteur d’un premier match d’excellente facture à Saint-Etienne, Sergio Ramos a ensuite eu besoin de plusieurs jours pour récupérer. Apparu à une seule reprise sur les terrains de Ligue 1 depuis sa signature au PSG, le défenseur espagnol pourrait disputer mardi son premier match européen avec le club francilien.

L’espoir est en tout cas permis pour les supporters parisiens puisque le champion du monde espagnol a participé à l’entraînement collectif ce lundi, à la veille du duel contre Bruges au Parc des Princes (dès 18h45 en direct sur RMC Sport 1).

>> PSG-Bruges, les infos à J-1

Une bonne nouvelle pour les dirigeants du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, présents pour observer la séance comme c’est l’habitude avant les rencontres de Ligue des champions, et surtout pour Mauricio Pochettino qui pourrait ainsi compter sur un renfort de poids d’ici la fin de l’année. Encore faut-il que l’entraîneur et le staff médical jugent Sergio Ramos apte à jouer en C1.

Ramos (enfin) lancé au Parc des Princes?

Revenu ce dimanche à l’entraînement mais pour des exercices individuels, Sergio Ramos a donc franchi un nouveau cap en vue d’une première apparition au Parc des Princes sous le maillot du PSG.

Si l’autre revenant Ander Herrera était lui aussi présent avec le groupe parisien pour la deuxième journée consécutive, Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs titulaires en puissance pour le match contre Bruges.

>> PSG-Bruges c’est ce mardi dès 18h45 sur RMC Sport 1

Pas qualifié pour la première partie de la Ligue des champions, Juan Bernat n’était pas à l’entraînement de l’équipe ce lundi. Bien que qualifiés pour la rencontre, Presnel Kimpembe et Colin Dagba manquaient aussi à l’appel.

Idem pour les absents de longue durée: Julian Draxler et Neymar. Une reprise est espérée d’ici deux à trois semaines pour le milieu offensif allemand alors que la durée d’indisponibilité du Brésilien devrait être préciser cette semaine via de nouveaux examens médicaux.