PSG-Bruges: les Belges veulent faire un gros coup au Parc

Avant d’affronter le Paris Saint-Germain, mardi soir au Parc des Princes, l’entraîneur de Bruges, Philippe Clement, a encore l’espoir de faire un gros coup, de prendre des points et d’être reversé en Europa League.

Au mois de septembre, le Club Bruges avait créé la surprise, en Ligue des champions, en décrochant un match nul contre le Paris Saint-Germain puis une victoire à Leipzig. Mais depuis, le parcours européen des Belges est un peu plus chaotique, avec trois défaites consécutives, dont deux contre Manchester City, 14 buts encaissés et 2 marqués seulement. Philippe Clement, le coach brugeois, espère donc finir sur une bonne note cette phase de groupes, ce soir au Parc des Princes.

"Nous devons rester réalistes. Nous ferons tout pour réaliser ce qui est dans nos possibilités, a prévenu Clement. J’ai parlé de trois coups avant cette campagne. Nous en avons réussi deux. Maintenant, nous devons en ajouter un troisième." Face à une équipe parisienne qui n’a plus rien à jouer lors de ce dernier match de poule, Bruges tient peut-être une opportunité en or.

L'espoir de l'Europa League

"Avant la campagne, on parlait de groupe de la mort et on nous disait qu’on terminerait avec 0 point, a ajouté le coach belge en conférence de presse. Le groupe a été exceptionnel lors des deux premiers matchs. Par la suite, nous avons connu de bons moments et de moins bons dans une période où le programme était intense." Après cinq rencontres, Bruges compte en effet quatre points, comme Leipzig, alors que les Allemands reçoivent Manchester City ce mardi.

Bruges a donc une idée en tête : continuer son aventure européenne. Ce ne sera pas en Ligue des champions, puisque les deux premières places du groupe seront quoi qu’il arrive pour Manchester City et le PSG. Mais ce pourrait être en Europa League. Si Bruges obtient un meilleur résultat au Parc des Princes que Leipzig face aux hommes de Guardiola, alors ils s’empareront de la troisième place et disputeront les barrages d’Europa League.