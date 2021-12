PSG-Bruges: le monologue de Pochettino pour assurer qu'il "se sent bien malgré les tempêtes"

A la veille de la réception de Bruges en Ligue des champions (18h45, sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino est revenu sur les critiques dont son équipe fait l'objet depuis quelques semaines. Malgré les tempêtes, le technicien "se sent bien" et garde la confiance de ses joueurs.

Mauricio Pochettino avait besoin de parler. A J-1 de la réception de Bruges lors de l'ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l'entraîneur du PSG s'est exprimé de longues minutes en conférence de presse sur son état d'esprit. "Je me sens bien, je me sens tranquille car j’ai le soutien de mes joueurs et du club, a-t-il assuré. Le club sait où on est et ce qu’on fait. Je me sens tranquille car on connaît le processus dans lequel on est embarqué. Ce processus se fait au niveau du terrain, où tout est visible mais il y a aussi des aspects internes au club, avec l’adaptation, la communication, l’entente entre les joueurs, qui doivent créer des liens. Ses liens sont importants dans les vestiaires pour avoir une entente sur le terrain."

Pochettino est convaincu que les "beaux jours" viendront

Interrogé sur les dernières performances de son équipe, qui a arraché le nul face à Lens (1-1) le week-end dernier, le technicien argentin assure ne pas être touché par les critiques sur le jeu du PSG. "On sait que dans une équipe comme Paris, il y a une lumière qui brille très fort. Tout le bruit qu’il y a autour est fort et cela fait partie d’un club comme le PSG. Mais avoir des lumières comme ça ne fait pas avancer un processus normal. On connaît le processus et on sait où on va. Au-delà de la tempête qu’il peut y avoir, on ne veut pas s’écarter de la direction qu’on a pris on restera dans cette idée. Après la tempête, viendront les beaux jours. On pourra profiter et faire profiter à tous les gens qui aiment le club."

Des critiques qui n'atteignent pas non plus ses joueurs, qui restent focalisés sur les objectifs sportifs. "Les gens critiquent toujours, qu'on joue bien ou mal. On respecte les critiques. Il y a de nouveaux joueurs, on essaie de bien s'entendre et d'appliquer les conseils de l'entraîneur. Cela peut prendre un peu de temps", a confié Achraf Hakimi. Du temps, Paris ne doit pas en perdre pour préparer un huitième de finale de Ligue des champions qui s'annonce corsé en février.