PSG: Draxler s’attend à un choc "très serré" face au Bayern

A neuf jours du choc entre le Bayern Munich et le PSG, en quart de finale aller de la Ligue des champions (le 7 avril sur RMC Sport 1), Julian Draxler affiche ses ambitions. Le milieu de terrain parisien estime avoir les moyens de rivaliser avec la meilleure équipe de son pays.

C’est le match que toute l’Europe attend. L’affiche au sommet. Sept mois après leur finale à Lisbonne, le PSG et le Bayern Munich vont se retrouver en Ligue des champions. En quarts de finale, cette fois. Les deux équipes ont rendez-vous à l’Allianz Arena, le 7 avril, pour le match aller (21h sur RMC Sport 1). Avant le retour la semaine suivante au Parc des Princes. Deux chocs que Julian Draxler aborde avec ambition contre la meilleure équipe de son pays. Même s’il sait que la tâche sera difficile face aux tenants du tire, vainqueurs 1-0 à Lisbonne l’an passé, grâce à une tête de Kingsley Coman.

"C’est un tirage qui n’est pas facile car le Bayern est une des meilleures équipes au monde. Ils ont gagné la Champions League contre nous l’année dernière. Mais nous avons aussi une très grande équipe et des joueurs incroyables, explique le milieu de terrain allemand sur le site du PSG. Je pense que ce sera un match très serré. Les détails seront importants et feront la différence. Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation. On va tout donner."

"Éliminer Barcelone nous a donné confiance"

Pour franchir l’obstacle bavarois, Paris peut s’appuyer sur sa performance au tour précédent face au Barça de Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et notamment sa démonstration au Camp Nou (1-4). Même si le retour a été plus compliqué au Parc (1-1). "Barcelone est une grande équipe. Nous avons gagné 4-1 chez eux, où nous avons fait un match impressionnant, rappelle Draxler. Avoir éliminé cette équipe nous a donné confiance. Je sens que nous sommes prêts pour la dernière ligne droite."

Une dernière ligne droite qui s’annonce particulièrement copieuse pour les joueurs de Mauricio Pochettino, en course sur tous les tableaux. "Il y a encore beaucoup de matches à jouer. On va jouer pour gagner tous les trophées et être prêts physiquement et mentalement à chaque match", promet Draxler. Avant de s’envoler pour Munich, les champions de France se frotteront d’ailleurs au Losc, samedi lors de la 31e journée de Ligue 1 (17h). Dans un match décisif pour le titre, entre les deux premiers du classement.