L1: le PSG s'engage avec l'ONU pour lutter contre le réchauffement climatique

Le PSG a adhéré au programme "Sports for Climate" de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour lutter contre le réchauffement climatique. Le club a déjà pris des mesures pour réduire son empreinte.

Le Paris Saint-Germain a annoncé son adhésion au programme de l'Organisation des Nations Unies contre le réchauffement climatique, ce lundi. Baptisé "Sport for climate action" (le sport pour l'action climatique), ce programme est mis en place par l'agence de l'ONU chargée du climat et de l'environnement.

"Nous voulons mieux structurer les actions écologiques que nous avons mises en oeuvre ces dernières années, les rendre plus efficaces pour relever le défi du changement climatique", a expliqué le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, dans un communiqué.

Le club entend utiliser sa notoriété pour diffuser des principes d'écologie, et "associer ses plus de 100 millions de fans à travers le monde pour agir tous ensemble dans le sens d'un avenir durable", a ajouté le dirigeant.

Le plastique jetable banni

Le PSG "s'engage à réduire son empreinte environnementale conformément aux objectifs du monde scientifique", a précisé la responsable du programme Sport for climate action, Lindita Xhaferi-Salihu, en espérant "que le reste du football français suivra".

Parmi les mesures écologiques déjà adoptées, le PSG précise qu'il valorise déjà 20% de tous les déchets non recyclables produits au stade. Le club "a décidé de stopper l'utilisation de plastique jetable dans toutes ses infrastructures d'ici à la fin de saison" et tri ses déchets "sur l'ensemble de ses neuf sites", est-il précisé.

Et le PSG "a fait de l'excellence environnementale une des priorités de son futur centre d'entraînement en construction à Poissy", ajoute le club. Au Parc des princes, le club a installé des panneaux solaires, dix ruches produisant du miel et un potager collaboratif qui "esquissent un programme de préservation et restauration de la biodiversité".