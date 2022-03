PSG: une arrivée de Mbappé en Liga serait "formidable" pour Emery

Dans une interview à Marca, Unai Emery fait part de son envie de voir Kylian Mbappé rejoindre la Liga la saison prochaine. Le coach de Villarreal, qui a eu l’attaquant français sous ses ordres au PSG lors de la saison 2017-2018, estime que l’arrivée du Parisien relancerait complètement la compétitivité du foot espagnol.

Dans l’interminable feuilleton de l’avenir de Kylian Mbappé, Unai Emery semble avoir une préférence. L’ancien coach du PSG, qui a eu Mbappé sous ses ordres lors de la première saison du crack de Bondy dans la capitale en 2017-2018, fait part de son envie de voir le champion du monde 2018 signer en Liga. Pour l’actuel coach de Villarreal, l’arrivée de Mbappé serait un signal très fort envoyé par le foot espagnol et serait bénéfique à tout le monde.

"Formidable pour la Liga"

"En Liga, nous avons eu des moments difficiles, mais nous nous remettons. Le Barça revient à son niveau de jeu et va mieux financièrement et Madrid termine son stade, peut-être le meilleur du monde. Le Real va se retrouver fort sur le marché pour frapper un grand coup comme Mbappé et c'est tant mieux pour le football espagnol", a estimé Emery dans les colonnes de Marca.

"Que nous ayons la capacité de générer des ressources à distribuer car certains sont capables d'amener les meilleurs joueurs, c'est formidable pour la Liga."

L’avenir de Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, n’est toujours pas tranché. Le Real Madrid est toujours à fond sur le dossier, mais rien n’est bouclé pour l’instant et l’hypothèse de voir l’attaquant des Bleus prolonger dans la capitale n’est pas écartée. Présenté comme un duel entre le Real Madrid et le PSG depuis de nombreux mois, le futur de Mbappé pourrait également s’écrire du côté du Barça. Selon L’Équipe, le club catalan veut s’immiscer dans le dossier et, si les Blaugranas partent avec du retard, Mbappé n’a pas dit non.