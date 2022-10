PSG: Galtier reconnaît que Paris est "moins brillant et dangereux" qu’en début de saison

Après le nul concédé face à Benfica, mardi en Ligue des champions (1-1), Christophe Galtier a admis que le PSG n’était plus aussi séduisant ces dernières semaines. Les Parisiens restent sur trois matchs sans victoire, avant de recevoir l'OM dimanche en Ligue 1.

Au-delà du score, il y a l’impression générale. Et elle n’est pas très positive pour le PSG. En concédant le nul face à Benfica, mardi en Ligue des champions (1-1), les coéquipiers de Kylian Mbappé ont affiché un visage timoré. Parfois brouillon. Loin du début de saison spectaculaire où ils roulaient sur la concurrence. Alors qu’ils viennent d’enchaîner trois matchs sans victoire (les deux contre Lisbonne et un contre Reims), les leaders de Ligue 1 semblent nettement moins fringants. Christophe Galtier le reconnaît sans problème.

"C'est un constat qui est juste, a répondu le coach parisien en conférence de presse. On est moins clinquants, moins brillants, moins dangereux... Est-ce qu’il y a un coup de moins bien physique? Je ne le pense pas. Sur le début de saison, et sur les premiers matchs, on avait beaucoup plus de jeu dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Là à chaque fois qu'on sort le ballon, et on l’a sorti souvent contre Benfica, on a rajouté une touche supplémentaire, on revenait en arrière. Ça permettait au bloc défensif adverse de se repositionner."

"Un axe de travail important"

Une baisse de régime qui pourrait inciter l’ancien entraîneur de Nice à ajuster un peu sa copie dans les semaines à venir. Jusqu’à faire évoluer son système avec trois défenseurs centraux pour amener plus de densité au milieu? Il n’a pas exclu cette idée avant ces retrouvailles avec Benfica. En tout cas, le rendement actuel de son équipe ne semble pas lui convenir.

"C'est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois, a résumé Galtier. On est dans une période où les choses sont moins intéressantes, il y a une réflexion globale sur l’état de forme des uns et des autres." A voir quelles améliorations peuvent être apportées d’ici dimanche et la réception de l’OM au Parc des Princes, pour un choc très attendu en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (20h45).