PSG: "Ils n’ont pas gagné la guerre", Florenzi met en garde City avant le match retour

L’arrière droit du PSG, Alessandro Florenzi, était déçu mais loin d’être abattu après la défaite concédée par Paris aux dépens de Manchester City (1-2) mercredi en demi-finale aller de Ligue des champions. Pour l’Italien, les Parisiens auront une carte à jouer mardi, à l’Etihad Stadium.

Ne comptez pas sur Alessandro Florenzi pour baisser les bras. Malgré la grosse déception après la défaite subie par le PSG face à Manchester City (2-1) mercredi soir en demi-finale aller de la Ligue des champions, l’arrière droit italien ne veut pas abdiquer. Alors que les Parisiens devront réaliser un authentique exploit en allant s’imposer en marquant au moins deux buts mardi soir à l’Etihad Stadium lors du match retour (en direct sur RMC Sport 1), le défenseur estime que son équipe a les moyens de le faire : "Revenir ne sera pas facile, a reconnu l’ancien Romain au micro de Sky Italia. Il faudra 11 guerriers prêts à tout donner sur le terrain. Je suis sûr que cette équipe peut jouer la qualification à Manchester."

"Ce n’est que la moitié de la bataille"

Si l’international italien admet qu’il faut être attentif durant 90 minutes car "ce sont les détails qui font la différence", il n’a pas de doute sur l’état d’esprit du groupe parisien : "Nous ne sommes pas abattus, indique-t-il. On a terminé le match aller et on va disputer un match important. Ce n’est que la moitié de la bataille. Ils n’ont pas gagné la guerre." "Il faut surtout avoir de la personnalité. Si on n'y croit pas, il ne faut même pas y aller, appuie de son côté Marquinhos, interrogé par RMC Sport. Il faut avoir une mentalité de guerrier, de faire tout ce qu'il faut pour passer. Il ne faut pas avoir de doutes maintenant. On a tout ce qu'il faut pour renverser la situation."

Pour cela, le PSG pourra s’appuyer sur ses excellentes performances à l’extérieur. Rappelons que les champions de France se sont imposés à Barcelone et à Munich en 8emes et en quarts. "On espère continuer sur cette lancée", glisse Florenzi. L’Italien et ses partenaires ont rendez-vous mardi à Manchester pour le soir de vérité avant la grande finale, le 29 mai à Istanbul.

