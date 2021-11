PSG: "Je suis très heureux à Paris", martèle Pochettino avant le match à Manchester

Alors que la presse britannique l'annonce dans le viseur de Manchester United, et que lui-même a laissé entendre qu'il n'est pas aussi libre qu'il l'aimerait au PSG, Mauricio Pochettino a assuré ce mardi se sentir bien à Paris. En rappelant être lié avec le club de la capitale jusqu'en 2023.

Il n'a pas eu droit à une, ni à deux, mais à trois questions sur le sujet. Parce que son nom circule beaucoup de l'autre côté de la Manche ces derniers jours, et parce que lui-même n'a pas toujours donné l'image d'un technicien épanoui sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a été interrogé ce mardi, à la veille du match de Ligue des champions contre Manchester City (mercredi, 21h sur RMC Sport 1), sur la rumeur l'envoyant à Manchester United, et plus globalement sur son état d'esprit à Paris.

Concernant les Red Devils, le technicien argentin a d'abord offert une réponse un peu politique, sans fermer la porte à Man U, mais sans se mettre en faute vis-à-vis du Paris Saint-Germain non plus. "Nous ne pouvons pas parler de ça, par respect pour mon club, le PSG, a-t-il lancé en conférence de presse. Ce que peut faire un autre club en ce moment, ce n’est pas mon problème. Je dois me concentrer sur le PSG. Je ne vais pas faire l’erreur de parler. Vous savez très bien que tout ce qu’on peut dire peut être mal compris, ou sorti de son contexte."

"C'est un fait. Ce n'est pas discutable. Je suis content à Paris."

Et de l'assurer: "Je suis très heureux au Paris Saint-Germain, concentré pour donner mon meilleur. J’aime ce club, j’aime les supporters, c’est un super moment pour être à la tête de cette équipe. Nous nous battons pour le titre en Ligue 1, avec une belle avance, et nous nous battons pour nous qualifier pour les 8es en Ligue des champions. Nous devons nous concentrer sur cela. C’est ma priorité, et ma responsabilité."

Selon Mauricio Pochettino, rien ne sert de toute manière de trop se projeter dans le monde du ballon rond. "Le football, c'est aujourd'hui et pas demain, observe-t-il. Bien sûr, les clubs doivent faire des plans. Mais dans le foot seuls les résultats comptent. Il y a deux ans j'ai quitté Tottenham et un mois avant, il y avait des rumeurs dans les médias. Il faut vivre dans le présent, pas dans le passé ou le futur. Il faut se dire que vous allez rester à vie dans le club où vous êtes, pour travailler avec responsabilité. Mais tout dépend des résultats dans le foot..."

Mais l'Argentin est-il vraiment sûr de rester sur le banc parisien jusqu'à la fin de la saison? "Je pensais avoir été clair, a-t-il ensuite répondu sur un ton plus sec. J'ai dit à tout le monde que j'ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine. Je suis très heureux au PSG. C'est un fait. Ce n'est pas discutable. Je suis content à Paris."