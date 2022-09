PSG-Juve: deux supporters de Turin seront jugés à Paris pour des actes racistes

Deux supporters de la Juventus vont être jugés pour des actes racistes lors de la rencontre face au PSG en phase de groupes de la Ligue des champions. L'un pour "injure publique à caractère raciste" et l'autre pour "apologie de crime contre l'humanité".

Deux supporters de la Juventus Turin seront jugés à Paris pour des actes racistes au Parc des Princes lors du match entre le Paris SG et le club italien, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet de Paris. Trois personnes majeures et un mineur ont été interpellées mardi soir à Paris après visionnage de vidéos montrant des supporters italiens faisant des saluts nazis ou poussant des cris de singe dans l'enceinte du Parc.



Identifiés via les images des caméras de vidéosurveillance de la police installées dans le stade, ces quatre hommes se trouvaient dans le carré réservé aux supporters de la Juve, avait précisé une source policière.

Ouverture d'une procédure disciplinaire

Le parquet de Paris a indiqué que deux des trois majeurs avaient été convoqués à une date pas encore déterminée pour être jugés par le tribunal correctionnel de la capitale, l'un pour "injure publique à caractère raciste" et l'autre pour "apologie de crime contre l'humanité".



Concernant le troisième majeur, la procédure a été classée sans suite faute d'infraction suffisamment caractérisée, selon le parquet. Concernant le mineur, la procédure pour "injure publique" a été classée sans suite "sous condition d'interdiction de paraître en Île-de-France pendant six mois", a encore précisé le ministère public.



L'UEFA a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire, avec la désignation d'un "inspecteur" chargé d'enquêter sur les "soupçons de comportement discriminatoire de supporteurs de la Juventus" lors de la rencontre, remportée par le PSG (2-1) en ouverture de la Ligue des champions.