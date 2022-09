PSG-Juventus: quatre individus interpellés pour provocation publique à la haine raciale

Une enquête a été ouverte après l'interpellation de quatre individus pour provocation publique à la haine raciale dans le cadre du match de Ligue des champions PSG-Juventus, annonce la Préfecture de police de Paris.

Quatre individus ont été identifiés par vidéo puis interpellés mardi soir par les services de police pour "provocation publique à la haine raciale dans le cadre d’une enceinte sportive", à l’occasion du match de Ligue des champions entre le PSG et la Juventus (2-1), annonce la Préfecture de police de Paris au lendemain du match. Une enquête a été ouverte.

La nationalité des supporters en question n’a pas été précisée pour l’heure, mais il pourrait bien s'agir de supporters italiens. Des images ont en effet émergé sur les réseaux sociaux ces dernières heures montrant des supporters de la Juve, issus du parcage turinois, exécutant un salut fasciste ou des cris de singe.

Les vidéos de la honte

Sur les deux vidéos tournées par un spectateur présent au Parc des Princes hier soir, on aperçoit d’abord très clairement un salut fasciste exécuté par un supporter italien, et les premiers cris de singe d’un autre tifosi situé derrière lui. Sur la seconde vidéo, un jeune individu s’approche du filet de protection, séparant les supporters italiens des supporters français, dans le but de provoquer ces derniers.

Toute honte bue, le supporter italien en question imite à son tour les cris de singe et semble y prendre énormément de plaisir, en témoigne cet immense sourire qu’il affiche sans la moindre gêne.