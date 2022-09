PSG-Juventus: Mbappé pointe "les lacunes" et les "nombreux axes d’amélioration" des Parisiens

Le PSG a entamé sa campagne de Ligue des champions par un succès face à la Juventus, mardi au Parc des Princes (2-1). Un match contrasté qui ne satisfait pas pleinement Kylian Mbappé, auteur d’un doublé. L’attaquant parisien estime que son équipe a encore beaucoup de choses à améliorer dans les semaines à venir.

Son doublé conserve un petit goût d’inachevé. C’est dire l’exigence qui entoure les performances de Kylian Mbappé. En marquant deux fois au Parc des Princes, l’attaquant du PSG a été le principal artisan du succès face à la Juventus, mardi en Ligue des champions (2-1). Mais le surdoué de 23 ans a aussi croqué quelques belles occasions, dont une où il aurait pu servir Neymar dans la surface. A l’image de son équipe, il a été moins brillant en seconde période, lorsque la Vieille Dame a élevé un peu le niveau. Et malgré ce succès historique (Paris n’avait encore jamais battu la Juventus), Mbappé attend que sa formation affiche un visage plus consistant dans les semaines à venir.

"On veut toujours se confronter aux grandes équipes. C’est pour ça qu’on joue la Ligue des champions. Ce sont ces matchs-là qu’on aime, ces matchs où il faut montrer de la personnalité et notre qualité, a réagi l’international français sur Canal+. Maintenant, on sait ce qu’on doit travailler. On le savait déjà avant le match qu’on avait des lacunes. Mais on va bosser et on va essayer de faire le maximum."

"Il ne faut pas que les gens sentent qu’on ait en danger"

Invité à détailler les axes d’amélioration du PSG en ce début de saison, le champion du monde 2018 a donné plusieurs pistes: "Il y en a beaucoup. Je pense qu’on doit plus insister sur le fait d’instaurer notre jeu dans le camp adverse, essayer de vraiment accentuer nos temps forts, avoir un bloc qui ne soit pas trop large pour essayer de fermer les angles de passes et pouvoir courir le moins possible. Défensivement, quand on a des temps faibles, il ne faut pas qu’ils soient trop faibles. Il ne faut pas qu’on soit trop bas. Il ne faut pas que les gens sentent qu’on est en danger. Ce sont plein de choses comme ça qu’on doit bosser, mais c’est le début de saison. On va continuer à travailler et si on continue à le faire, on va être dans le vrai".