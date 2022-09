PSG-Juventus: "On savait qu'on avait quelques lacunes", admet Mbappé malgré la victoire

Excellents pendant 35 minutes, les joueurs du PSG ont été moins flamboyants en deuxième mi-temps face à la Juventus. Si les hommes de Christophe Galtier s'en sortent avec une victoire (2-1), Kylian Mbappé est revenu sur la perfomance de son équipe, qui "doit encore progresser".

Tout juste auréolé de son titre d'homme du match après son magnifique doublé face à la Juventus (2-1), Kylian Mbappé est revenu au micro de RMC Sport sur la performance du PSG ce mardi.

Brillants pendant près de 35 minutes, les champions de France en titre ont ensuite baissé le pied dans le deuxième acte, jusqu'à se faire peur jusque dans les ultimes minutes de la partie après la réduction du score de Weston McKennie à la 53e minute de jeu. Pour l'attaquant des Bleus, cette baisse de rythme n'est pas une surprise : "on est au mois de septembre, on savait déjà avant qu'on avait quelques lacunes et qu'on doit travailler. Mais on est contents d'avoir gagné ce premier match."

"Ce n'est pas en ratant que l'on pénalise notre équipe, c'est en pensant aux ratés"

Interrogé sur l'occasion loupée qui aurait permis, à la 51e minute, de donner un avantage de trois buts à son équipe, le numéro 7 du PSG n'a pas exprimé plus de regrets que cela. Sur un contre éclair mené par Messi, Mbappé avait oublié son partenaire, isolé à gauche et dans une meilleure position pour conclure.

"J'ai raté beaucoup de buts dans ma vie, je vais en rater encore beaucoup et je vais en marquer beaucoup, c'est des faits de jeu. On joue, on passe vite à autre chose parce que sinon c'est comme cela qu'on pénalise notre équipe, ce n'est pas en ratant mais en pensant aux ratés."

Nul doute que celui qui compile 55 buts en 54 matchs de Ligue des champions espère bien continuer à aider ses coéquipiers vers l'objectif suprême de la saison, à savoir soulever enfin cette C1.