PSG: l’incertitude demeure pour Sergio Ramos avant Manchester City

Sergio Ramos s’est bien entraîné avec le groupe du Paris Saint-Germain, à deux jours du choc qui attend le club de la capitale en Ligue des champions (mercredi à 21h, sur RMC Sport 1), mais le défenseur central n’est pas certain de figurer dans le groupe à Manchester City.

Supporters parisiens, armez-vous de patience. Sergio Ramos pourrait ne pas jouer ses premières minutes avec Paris à l’occasion du déplacement du Paris Saint-Germain à Manchester City (en direct sur RMC Sport 1, mercredi à partir de 21h), et pourrait même ne pas prendre place sur le banc, en Ligue des champions. Sa présence dans le groupe est encore incertaine, en raison de sa forme physique. L’ex-capitaine du Real Madrid n’est pas encore à 100%, même s’il s’entraîne normalement depuis plusieurs semaines désormais.

La défense du PSG a besoin d'un patron

Comme l’expliquait Mauricio Pochettino avant la réception du FC Nantes (3-1) en Ligue 1, "même si le corps médical nous dit que les joueurs sont disponibles, c'est aussi une question de forme, de rendement, de compétitivité pour être dans la liste". Autrement dit, si Sergio Ramos est sur la (bonne) voie du retour, il n’est pas encore suffisamment prêt pour disputer un match de très haut niveau, d’une telle intensité. Blessé à un genou, puis touché au mollet, Sergio Ramos n'a pas encore joué une seule minute depuis son arrivée à Paris cet été.

Le retour d'un patron comme Ramos ferait du bien à une défense qui a encaissé 14 buts en 14 matches de Ligue 1, et 5 en quatre matches de C1, un peu trop pour un candidat aux titres. Surtout, la présence dans le groupe de Sergio Ramos dans le groupe, aux côtés du Brésilien Marquinhos et de Presnel Kimpembe pourrait donner de nouvelles idées à Mauricio Pochettino. Et pousser ainsi le technicien argentin à adopter un schéma à trois défenseurs centraux, plébiscité par de nombreux observateurs en raison du profil de certains joueurs, dont les latéraux.