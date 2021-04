PSG-Manchester City: le coup de gueule de Rothen sur le mental de Neymar et Mbappé

Consultant pour RMC Sport, Jérôme Rothen a critiqué Neymar et Kylian Mbappé, déplorant qu'ils n'aient pas eu l'état d'esprit adéquat lors de la défaite 2-1 du PSG contre Manchester City en demi-finale aller de Ligue des champions.

Neymar et Kylian Mbappé ont-ils failli mentalement? Dans Champions Zone sur RMC Sport 1, notre consultant Jérôme Rothen a estimé que les deux attaquants avaient une part de responsabilité non négligeable dans la défaite 2-1 du PSG contre Manchester City. "L'état d'esprit de certains en deuxième période n'est pas digne d'une demi-finale de Ligue des champions", a fustigé l'ancien international français.

"Quand je vois un long ballon dans le camp de Manchester City à la 55e minute, et que ces deux joueurs mettent trois minutes pour se replacer, ne serait-ce qu'au rond central, ce n'est pas normal, a-t-il aussi lâché. L'effort physique, ne me dites pas que Neymar et Mbappé, voire Verratti, ne sont pas capables de faire 60-70 minutes d'un très bon niveau physique. Ou qu'ils fassent autre chose, un autre sport."

"Si des joueurs s'en foutent de la récupération du ballon..."

"Ils en sont capables, donc c'est juste le mental, a repris l'ancien milieu gauche du PSG. Bien sûr que c'est dur de jouer contre City. Je m'imagine au milieu des joueurs parisiens, en voyant le ballon passer de droite à gauche, une, deux, dix ou vingt fois. Bien sûr que c'est chiant. Mentalement, vous prenez un coup derrière la tête. Mais si des joueurs s'en foutent de la récupération du ballon et qu'ils baissent la tête, sans faire assez d'efforts..."

Pour conclure, Jérôme Rothen a estimé que les deux stars avaient pourtant fait le travail dans ce domaine en quarts de finale: "Pourquoi le PSG a éliminé le Bayern Munich? Rappelez vous des efforts de Neymar et de Mbappé sur les côtés. On n'a pas vu ça, aujourd'hui".