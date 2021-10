PSG-Leipzig: Ronaldinho "invité d’honneur" au Parc des Princes

Le PSG aura un invité de prestige pour le match de Ligue des champions, ce mardi face à Leipzig (21h, sur RMC Sport 1). Ronaldinho, l’ancien artiste brésilien du Parc des Princes, sera présent.

Sera-t-il aux côtés de Neymar dans les tribunes ? Vingt ans après son premier but pour le PSG (le 14 octobre 2001 face à Lyon), Ronaldinho sera présent au Parc des Princes ce mardi soir pour assister au match de Ligue des champions entre le club parisien et Leipzig (21h, en direct sur RMC Sport 1). "Invité d’honneur", l’ancien artiste brésilien croisera sans doute son compatriote et actuel n°10 du PSG, blessé aux adducteurs et forfait pour cette rencontre, après avoir disputé deux matchs de qualifications pour la Coupe du monde avec le Brésil (0-0 contre la Colombie, 4-1 contre l’Uruguay avec un but et deux passes décisives).

Magicien intermittent mais attachant et déjà impressionnant à Paris (2001-2003), champion du monde avec la Seleçao (2002), Ronaldinho avait ensuite enchanté le Barça (2003-2008), décrochant un Ballon d’or (2005) et une Ligue des champions (2006), avant que son style de vie et son goût de la fête ne finissent par freiner sa carrière. Il est déjà revenu au Parc des Princes en janvier 2017, pour une affiche de Ligue 1 entre le PSG et Monaco (1-1). Un certain Kylian Mbappé était à l’époque entré en jeu, côté monégasque.

Un mois de prison au Paraguay

Depuis sa dernière visite au Parc, Ronaldinho a fait un détour… par la case prison. En mars 2020, il a été arrêté au Paraguay et placé en détention pendant un mois, avec son frère, pour avoir utilisé des faux passeports. Il avait été libéré en avril, mais avait ensuite été retenu pendant cinq mois à Asunción, la capitale, en étant assigné à résidence dans un hôtel. Une mesure levée le 24 août 2020, à l’issue d’une audience judiciaire. Ronaldinho avait été condamné à 90.000 dollars d’amende et devait informer la justice paraguayenne de tout changement d'adresse pendant un an.

"Ronnie", dont le visage figure sur une fresque au pied du Parc des Princes depuis deux ans, a donc retrouvé sa liberté de voyager et passe par Paris cette semaine après des étapes estivales au Liban et aux Etats-Unis entre autres. Il avait déjà salué cet été la signature de Lionel Messi, dont il avait accompagné les débuts au Barça. "C'est une joie immense d'avoir pu jouer dans ces deux clubs et de voir maintenant mon ami porter ce maillot, avait tweeté Ronaldinho. Que de nombreux moments de joie viennent Leo ! Je suis également heureux de voir mon ami Sergio Ramos dans l'équipe... C'est un super onze... Je suis en train de sentir l'odeur de la Champions League hahaha." Il en réentendra l’hymne ce mardi soir.