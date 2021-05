PSG: Leonardo reste "optimiste pour le futur" après l'élimination

Passé au micro de RMC Sport ce mardi soir après la défaite du PSG sur le terrain de Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions (2-0), le directeur sportif parisien Leonardo a préféré retenir du positif de cette campagne européenne. En rappelant bien que l'objectif est de remporter la C1.

Pas de coup de gueule, pas de message fort à faire passer, mais la volonté, surtout, de dédramatiser. Si le PSG a été éliminé de la Ligue des champions par Manchester City au terme de la demi-finale retour (2-0) ce mardi soir, le directeur sportif parisien Leonardo a insisté au micro de RMC Sport sur les deux belles campagnes consécutives.

"On ne peut pas oublier ce qu’on a fait sur les deux dernières années, rappelle le Brésilien. On est arrivés en finale l'été dernier et on a perdu 1-0 contre une équipe qui a tout gagné. Cette année, on a eu des hauts et des bas, mais on a éliminé le Barça et le Bayern. L’objectif pour nous est toujours de gagner, pas d’arriver en demi-finale. Mais notre parcours depuis deux ans nous a placé comme un vrai candidat pour gagner la Ligue des champions. On doit continuer, garder cette base. Ça a été une année très compliquée au niveau physique et mental, pour tout le monde. Mais on peut se satisfaire de beaucoup de choses."

"On a mieux joué durant deux mi-temps"

Interrogé sur l'avenir de Neymar et Mbappé, le dirigeant n'a pas donné de nouvelle particulière. "Honnêtement, ce n’est pas le moment aujourd’hui de décider ou d’annoncer quoi que ce soit, a-t-il poursuivi. Encore une fois on doit être fiers de ce qu’on a fait. Notre objectif, c’est de gagner. Si on analyse tout, on a mieux joué durant deux mi-temps sur quatre, après on a pris des buts bizarres, aujourd’hui le premier vient d’un dégagement du gardien. Mais il y a beaucoup de choses positives. On est sortis de situations très difficiles pendant la compétition. Mauricio est arrivé en janvier, on construit, je suis optimiste pour le futur."

Mais d'abord, il y a le présent, et la bataille pour le titre en championnat. "Il y a encore trois matchs de Ligue 1. Ce sont trois finales, prévient Leonardo. Il faut rester concentrés. C’est difficile mais on doit tout de suite se remettre à la L1 et remporter les points pour être champions, ce qui est toujours notre objectif. Il y a aussi la Coupe de France. On doit garder de l’énergie. On a perdu, malheureusement, mais on part d’ici avec la conscience qu’on est un grand groupe, qui va réaliser des choses importantes."

Quant à la polémique sur les éventuelles insultes de l'arbitre envers Marco Verratti et/ou Leandro Paredes, Leonardo n'a pas trop insisté. Mais a tout de même fait savoir sa stupéfaction: "On a parlé de ça, vous avez même trouvé les images (ndlr: les images ne montrent rien d'évident), c’est tellement clair que je ne commente même pas. C’est dommage, je ne veux pas justifier notre élimination avec la question de l’arbitre, mais beaucoup de situations n’ont pas été bien gérées."