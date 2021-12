PSG: "Les gens critiquent toujours", Hakimi réclame de la patience

En conférence de presse ce lundi, à la veille du dernier rendez-vous de la phase de poules de la Ligue des champions face à Bruges (mardi à 18h45, en direct sur RMC Sport 1), le latéral droit Achraf Hakimi a estimé que les joueurs du PSG avait encore besoin de temps pour assimiler les demandes de leur entraîneur, Mauricio Pochettino.

D’ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG reçoit Bruges ce mardi (18h45), à l’occasion du dernier match de la phase de poules. Une rencontre qui revêt un enjeu très relatif, si ce n’est celui de constater enfin des progrès dans le jeu, peu significatifs depuis l’arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino. Le mercato XXL réalisé l’été dernier n’a pas changé grand-chose de ce point de vue, le club de la capitale donnant parfois même l’impression de régresser.

Pochettino: "Après la tempête viendront les beaux jours"

"Les gens critiquent toujours, qu'on joue bien ou mal, je crois que les gens auront toujours quelque chose à dire, s’est agacé Achraf Hakimi, présent en conférence de presse ce lundi, avec son coach. Nous respectons la critique, mais vous devez aussi comprendre qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs ici, à Paris. On essaie d’abord de bien s’entendre entre nous, de comprendre les idées du coach, pour ensuite mettre en pratique les consignes de l’entraîneur. Il faut être patient avec ça, cela demande du temps. Petit à petit, je pense qu’on va s’améliorer."

Sous pression depuis plusieurs semaines, laquelle s’est accentuée en raison des derniers résultats du club, plutôt mauvais, Mauricio Pochettino se dit soutenu par la direction du club et son vestiaire, ce dont il s’est félicité à la veille d’un rendez-vous européen, et alors que la trêve hivernale approche à grand pas: “On connaît le processus et on sait où on va. Au-delà de la tempête qu’il peut y avoir, on ne veut pas s’écarter de la direction qu’on a prise, on restera dans cette idée. Après la tempête, viendront les beaux jours. On pourra profiter et faire profiter à tous les gens qui aiment le club."