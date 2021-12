PSG: Sergio Ramos forfait face à Bruges, Kimpembe incertain

Trop juste sur le plan physique, le défenseur central du PSG, Sergio Ramos, sera absent pour le match de Ligue des champions face à Bruges, mardi au Parc des Princes (18h45 en direct sur RMC Sport 1).

Il faudra attendre 2022 pour voir Sergio Ramos disputer un match de Ligue des champions avec le PSG. Si le défenseur central espagnol a fait sa première avec l’équipe parisienne (et seule apparition à ce jour), le 28 novembre à Saint-Etienne (1-3), l’ex-patron du Real Madrid (35 ans) ne sera pas sur la pelouse du Parc des Princes mardi contre Bruges pour le dernier rendez-vous de la phase de poules en C1 (coup d’envoi à 18h45, en direct sur RMC Sport 1). Un match sans enjeu pour les Parisiens, déjà assurés de terminer 2emes et de disputer les 8eme de finale en février prochain.

Kimpembe et Dagba incertains

Après avoir manqué les matchs de L1 face à Nice et à Lens, Sergio Ramos "poursuit son travail de réintegration progressif avec le groupe pour les 3 prochains jours", indique le PSG sur son site.

Aux absences de Ramos, Neymar et Draxler pourraient s’ajouter celles de Presnel Kimpembe et Colin Dagba. Le premier est resté aux soins lundi matin, touché au mollet, tandis que le second s’est entraîné individuellement. Les deux Parisiens sont incertains face aux Belges. Le groupe du PSG sera communiqué mardi matin.