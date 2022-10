PSG-Maccabi Haïfa: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue des champions

Le PSG reçoit le Maccabi Haïfa, ce mardi, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions. L’occasion pour le club de la capitale d’assurer sa qualification en 8es de finale, en cas de résultat favorable face au club israélien. Un match à suivre à 21h sur RMC Sport 1.

L’heure de composter son ticket. Le PSG reçoit le Maccabi Haïfa, ce mardi lors de la cinquième journée de la Ligue des champions, avec l’ambition de valider sa place en 8es de finale. Invaincus depuis le début de la saison, les joueurs de Christophe Galtier sont en tête du groupe H, malgré leurs deux nuls contre Benfica. Une victoire face au club israélien leur assurerait quoi qu’il arrive une place pour la suite de la compétition. En cas de match nul, il faudrait alors regarder le score de Benfica-Juventus. En revanche, une défaite mettrait les Parisiens en danger avant leur déplacement à Turin la semaine prochaine, pour clore cette phase de poules.

Sur le papier, les stars de la capitale ont largement les moyens de l’emporter dans leur jardin. Mais c’était le cas aussi à l’aller, le mois dernier, et les coéquipiers de Marquinhos ont eu beaucoup de mal à s’imposer au stade Sammy Ofer (1-3). Ils étaient même menés à la mi-temps, avant que Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar fassent respecter la hiérarchie. Les champions de France devront donc se montrer sérieux et impliqués pour rester invaincus cette saison. En redoublant de vigilance sur la pelouse du Parc des Princes.

Une affiche sous haute surveillance

D’autant que Marco Verratti, suspendu, ne sera pas là dans l’entrejeu. Paris pourra en revanche compter sur les retours de blessure de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes (au moins sur le banc). A voir dans quel système Christophe Galtier fera évoluer son équipe, après avoir changé ses plans lors des deux derniers matchs de Ligue 1 contre l’OM (1-0) et à Ajaccio (0-3).

Ce PSG-Maccabi Haïfa sera diffusée sur RMC Sport 1 et Canal+ Foot. Coup d’envoi 21h. L’affiche fait l’objet d’une surveillance importante de la part des autorités, en raison de l’afflux de supporters du Maccabi (dont certains sans billet), du soutien de certains membres du Collectif Ultras Paris à la cause palestinienne et du lourd passif entre le PSG et les clubs israéliens.