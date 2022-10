PSG-Maccabi Haïfa: formé à Paris, Batubinsika, l'autre Français du club israélien, va découvrir le Parc des Princes

Il a grandi dans les Yvelines, été formé au PSG avant de voyager en Belgique, au Portugal et désormais en Israël. Et ce mardi soir, Dylan Batubinsika est de retour à Paris avec le Maccabi Haïfa en Ligue des champions pour disputer sa première rencontre au Parc des Princes.

Il a muselé Dusan Vlahovic, Angel di Maria ou encore Arkadiusz Milik le 11 octobre dernier. Ce mardi soir, il entend bien faire de même avec Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Formé au PSG, capitaine face au Barça en Youth League

Avec Pierre Cornud, Dylan Batubinsika est l'autre défenseur français du Maccabi Haïfa qui défie le PSG lors de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Un match d'autant plus symbolique que le joueur de 26 ans, natif de Cergy-Pontoise, a été formé au sein du club parisien.

Après avoir commencé son aventure dans le football vers chez lui, au sein de l'US Cergy-Clos (2003-2004), Batubinsika est repéré par le PSG à l'âge de huit ans. Il va faire toute sa formation au sein du club de la capitale avant d'intégrer l'équipe des U17 à l'été 2010, puis les U19 en 2012 et l'équipe B à partir de 2015. Le gamin des Yvelines progresse vite et bien, passe par l'équipe de France U16 (cinq sélections) puis U20 (cinq sélections, un but), et va même porter le brassard de capitaine à Paris, comme en Youth League face au Barça en 2014.

Batubinsika avec le PSG en Youth League face au Barça, le 30 septembre 2014. © Philippe le Brech / Icon Sport

Belgique, Portugal, Israël : le goût du défi

Le défenseur en termine de sa formation au sein des jeunes du PSG mais barré par une grosse concurrence, s'en va en Belgique pour signer son premier contrat professionnel avec le Royal Antwerp, en première division, à l'été 2017. Après une première saison pleine avec 33 matchs au compteur, celui qui a la nationalité française et congolaise rétrograde dans la hiérarchie et ne dispute que quelques bouts de parties les deux saisons suivantes.

En 2020-2021, il retrouve du temps de jeu et dispute ses premières minutes en Ligue Europa avec le club belge. À l'été 2021, le club de Famalicao au Portugal lui fait les yeux doux et le fait signer, avant de le céder en prêt au Maccabi Haïfa pour une saison lors du dernier mercato estival. L'occasion de grimper une marche de plus sur la scène européenne, avec la possibilité de disputer la Ligue des champions avec le club israélien. Jusqu'à ce match aller face au PSG (1-3), un premier rêve pour l'ancien titi et un nouveau chapitre dans "l'histoire de sa vie".

"Depuis le début de la Ligue des champions, je pense à ce match face au PSG"

Auteur d'un gros match face à la Juve le 11 octobre dernier (victoire 2-0 du Maccabi), Batubinsika et ses partenaires se sont relancés dans le groupe H en C1 et comptent le même nombre de points que le club italien. De quoi laisser espérer un ticket pour la C3 : "On ne va pas se cacher, l'objectif c'est surtout cette place en Ligue Europa qui est à portée de main", expliquait-il au micro de la chaîne l'Equipe. "Il nous reste encore deux matches avant la fin de ce groupe. À nous de rééditer cette performance pour pouvoir espérer être reversé en Ligue Europa."

Ce mardi soir face au PSG, il s'apprête à disputer son premier match officiel au Parc des Princes. Une forme d'aboutissement : "Franchement, ça va être énorme. Depuis le début de la compétition j'y pense, je ne vais pas le cacher. Maintenant on prend étape après étape (...) Ce retour dans le club où j'ai été formé, cela va être un gros événement pour moi."