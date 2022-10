PSG-Maccabi Haïfa: Galtier cherche un système pour rendre "heureux" Mbappé, Messi et Neymar

A la veille de la réception du Maccabi Haïfa, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Christophe Galtier s’est exprimé au sujet de son système tactique, qui a évolué depuis le début de saison. Le coach du PSG tente de trouver la bonne formule pour satisfaire Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Il a changé son fusil d’épaule depuis deux matchs. Après avoir aligné un système avec trois défenseurs centraux depuis le début de la saison, Christophe Galtier a choisi de densifier son milieu de terrain lors de la réception de l’OM (1-0) et du déplacement à Ajaccio (0-3) en Ligue 1. Un ajustement que l’entraîneur du PSG pourrait conserver lors du match face au Maccabi Haïfa, ce mardi en Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Avec l’objectif de valider la qualification en 8es de finale.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir PSG-Maccabi Haïfa en Ligue des champions

"On a changé de système sur les deux derniers matchs pour différentes raisons, a expliqué le coach parisien, à la veille de cette affiche face au club israélien. Il y avait l’absence des uns et des autres. Il y avait aussi une réflexion sur comment être plus dangereux, comment récupérer le ballon le plus haut possible et permettre à mon trio offensif d’être beaucoup plus proche et plus rapidement devant le but adverse. Mais peu importe l'organisation, il faut toujours beaucoup courir. Même si nous devions évoluer dans cette nouvelle organisation (contre le Maccabi Haïfa), on a besoin des efforts des uns et des autres pour avoir un juste équilibre."

"Mettre les joueurs dans leur zone préférentielle"

Galtier n’enterre pas pour autant son ancien schéma. "Ne pensez pas qu’on a abandonné de manière radicale le système à trois défenseurs centraux, prévient-il. C'est un gros avantage d'avoir deux organisations, deux systèmes. Il y a une première organisation qui a très bien fonctionné à un certain moment, puis ça a coincé un peu ces derniers temps pour différentes raisons. J’avais une réflexion depuis un certain moment sur comment on peut utiliser de manière différente la qualité que j’ai dans l’effectif, de nos milieux de terrain mais aussi de nos trois grands attaquants."

"J’ai beaucoup travaillé sur ça, j’ai beaucoup observé certaines équipes, a-t-il poursuivi. Et j'ai demandé à l’ensemble de mon staff d'avoir une réflexion pour qu’on puisse avoir à la fois une utilisation maximale de mon effectif et surtout mettre les joueurs dans leur meilleure position, leur zone préférentielle. La décision a été prise à un moment où il y avait des absents importants et par rapport aux différents systèmes auxquels nous avons été confrontés. Je me suis dit que c’était le moment de faire différemment, en amenant une variété dans notre jeu."

"A moi de les utiliser au mieux"

Alors que Kylian Mbappé s’est plaint il y a quelques semaines de jouer un rôle de "pivot" au sein de l’attaque des champions de France, Christophe Galtier cherche la bonne formule pour satisfaire sa star de 23 ans, en l’associant à Lionel Messi et Neymar. "Il est vrai qu'il y a cette réflexion de comment positionner du mieux possible notre trio offensif, concède le coach du club de la capitale. On a trois joueurs de classe mondiale, que tout entraîneur aimerait avoir. C’est à moi de les utiliser du mieux possible pour qu’ils soient performants. Pour qu’ils soient performants, ils doivent être heureux. Et pour être heureux, ils doivent jouer dans leur registre."