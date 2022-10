PSG-Maccabi Haïfa: Galtier enthousiasmé par la "montée en puissance" de ses milieux

Le PSG a battu le Maccabi Haïfa (7-2) ce mardi en Ligue des champions, validant son billet pour les huitièmes de finale. Après la rencontre, Christophe Galtier a justifié une nouvelle fois son changement de système, avec notamment une "montée en puissance" récente de ses milieux de terrain.

Le trio Messi-Neymar-Mbappé a signé une prestation de grande classe face au Maccabi Haïfa mais Christophe Galtier avait également d'autres motifs de satisfaction. Après la victoire du PSG (7-2) et la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, l'entraîneur parisien a vanté les mérités de son milieu de terrain.

Après avoir passé plusieurs semaines avec une défense à trois, Christophe Galtier a adopté depuis plusieurs matchs un schéma avec quatre défenseurs. "Quand je me suis aperçu que ça commençait à coincer dans un autre système, et que des joueurs étaient en train de monter à l'entraînement, notamment Fabian Ruiz, Carlos Soler, sans oublier le petit Warren Zaïre-Emery, il y a eu une grande réflexion sur ce qu'on devait produire dans le jeu, a expliqué Galtier en conférence de presse. Sur comment faire pour que les trois de devant puissent s'exprimer dans leur zone préférentielle."

"Il fallait trouver un système pour que nos trois attaquants puissent s'exprimer plus librement"

Face au Maccabi Haïfa, Renato Sanches accompagnait lui Vitinha et Fabian Ruiz au milieu de terrain. "Avec la qualité de nos joueurs et de nos défenseurs, j'ai estimé que ce système pouvait être très intéressant", a poursuivi Galtier. Kylian Mbappé et Lionel Messi ont chacun marqué deux buts et délivré deux passes décisives face au club israélien, là où Neymar s'est montré décisif sur trois buts (1 réalisation, 1 passes décisive et à l'origine du CSC).

"Ce serait prétentieux de penser qu'on a la meilleure équipe du monde. Il y a des équipes de grande qualité dans cette compétition. Mais j'ai trois joueurs extraordinaires devant. Il fallait trouver un système pour qu'ils puissent s'exprimer plus librement, a noté encore Galtier. Tout le monde connaît la qualité technique des trois, mais on s'aperçoit aussi que, dans cette organisation, le fait de défendre plus dans la densité nous permet d'avoir des transitions. C'est très agréable à voir, ça joue les uns pour les autres".

Premier de son groupe à la différence de buts face au Benfica Lisbonne, le PSG devra se rendre sur le terrain de la Juventus Turin le 2 novembre, déjà éliminée, pour obtenir la première place du groupe H. En attendant, les Parisiens retrouveront la Ligue 1 samedi avec la réception de Troyes.