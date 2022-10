PSG-Maccabi Haïfa: "Avec QSI on est fier", Al-Khelaïfi prend la parole après la victoire

Après le festival du Paris Saint-Germain contre le Maccabi Haïfa lors de la 5e journée de Ligue des champions (7-2), Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, s’est dit très satisfait de ce succès "important pour l’équipe". Tout en assurant qu’il était "trop tôt" pour se projeter sur une éventuelle victoire finale en Ligue des champions.

En empochant sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a rempli son premier contrat. Grâce à leur victoire éclatante contre le Maccabi Haïfa ce mardi soir (7-2), les hommes de Christophe Galtier sont assurés de disputer la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au plus grand plaisir de leur président.

>> Revivez PSG-Maccabi Haïfa (7-2)

"C’est important pour l’équipe, c’est bon pour la confiance et le futur, avant un match important la semaine prochaine. Avec QSI on est très fier, on est là, on continue notre projet. 7-2, c’est pas mal (sourire), a confié Nasser Al-Khelaïfi au micro de Canal+ après la rencontre. Gagner la Ligue des champions ? On joue match après match. C’est très tôt de dire aujourd’hui qu’on veut gagner la Ligue des champions."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre les matchs du PSG en Ligue des champions

Le PSG toujours pas assuré de finir premier de son groupe

Le patron du club ne souhaite pas aller trop vite. Et pour cause: pour l’instant, le PSG doit d’abord se concentrer sur la première place du groupe H, qui n’est toujours pas acquise. La semaine prochaine, le Benfica Lisbonne pourrait passer devant les Parisiens lors de la dernière journée, soit grâce à une contre-performance du club français face à la Juventus Turin (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), soit à la faveur d’un carton offensif contre le Maccabi Haïfa, qui lui permettrait de finir premier à la différence de buts.

"La compétition n'est pas finie, il faut aller chercher la première place contre la Juventus, a d’ailleurs rappelé Christophe Galtier au micro de RMC Sport après la démonstration contre le Maccabi Haïfa. L'ambition du PSG est de finir premier. On reste concentrés sur cet objectif."