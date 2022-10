PSG-Maccabi Haïfa: "L'ambition est de finir premier", Galtier parle "d'exigence" après le festival

Le Paris Saint-Germain a étrillé le Maccabi Haïfa ce mardi soir à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions (7-2). Satisfait de la prestation de ses joueurs, Christophe Galtier a cependant déploré un petit coup de mou en seconde période.

La qualification pour les huitièmes de finale est dans la poche. Et avec la manière. Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est offert une démonstration contre le Maccabi Haïfa lors de la 5e journée de Ligue des champions (7-2). Malgré une balade sur la pelouse du Parc des Princes, notamment grâce à une MNM rarement vue à ce niveau, Christophe Galtier a noté un petit relâchement au retour des vestiaires, quand les Israéliens sont revenus à 4-2 grâce au deuxième but de Seck (50e).

>> Revivez PSG-Maccabi Haïfa (7-2)

"Je regrette le deuxième but. Le premier, Haïfa a très bien joué le coup. Pour le deuxième, on a commencé très mou en début de deuxième période. Il y avait moins d'exigence dans le jeu", a analysé le coach parisien au micro de RMC Sport après la rencontre. "On a manqué d'exigence et de rigueur sur le début de la seconde période pour éviter de relancer l'équipe. En dehors de ça, je suis satisfait du match", a-t-il ajouté en conférence de presse quelques minutes plus tard.

"On a joué un football vif, alerte, avec beaucoup de relation technique"

Désormais, Galtier et son staff sont tournés vers un objectif: la première place du groupe. "On est qualifiés, c'est très bien, c'est le plus important, a-t-il ajouté auprès de RMC Sport. La compétition n'est pas finie, il faut aller chercher la première place contre la Juventus. L'ambition du PSG est de finir premier. On reste concentrés sur cet objectif. Dans l'ensemble, l'équipe a été fantastique. On a joué un football vif, alerte, avec beaucoup de relation technique et de connexions entre les lignes. Je suis satisfait."

Mercredi prochain (à 21h sur RMC Sport 1), le PSG n’aura pas complètement son destin en mains. Même en cas de victoire de Paris contre la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne, à égalité de points avec le club de la capitale en tête du groupe H et seulement devancé à la différence de buts (+8 contre +4), pourrait ravir la première place aux Parisiens à la faveur d’un carton contre le Maccabi Haïfa.

Le classement du groupe H après cinq journées

PSG, 11 pts (+8) Benfica, 11 pts (+4) Juventus, 3 pts Maccabi Haïfa, 3 pts