PSG-Maccabi Haïfa "Si la MNM reste comme ça, on peut faire beaucoup de choses", estime Hakimi

Victorieux du Maccabi Haïfa (7-2) ce mardi en Ligue des champions, le PSG a obtenu sa qualification pour les huitièmes de finale. Après la rencontre, Achraf Hakimi se montrait satisfait par la démonstration offensive de son équipe, portée par le trio Messi-Neymar-Mbappé.

Dans le sillage de ses trois stars, le PSG a réalisé une démonstration offensive. Grâce à sa large victoire (7-2) face au Maccabi Haïfa, le club parisien a validé par ailleurs sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. La rencontre restera même dans l'histoire, avec un PSG qui a égalé son match européen le plus prolifique.

"On est bien avec ce système"

Disposée avec une défense à quatre, l'équipe de Christophe Galtier a surtout régalé en attaque avec son trio Messi-Neymar-Mbappé. "On a fait un bon match, on est très contents, on a réussi l'objectif de se qualifier en huitièmes de finale. On a marqué beaucoup de buts. Le coach a choisi ce système pour essayer beaucoup de choses, a noté Achraf Hakimi au micro de RMC Sport. On est bien avec ce système, avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Le coach aime bien jouer en passant par le milieu, on est contents, ce sont de belles possibilités pour l'équipe."

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous les deux marqué un doublé en délivrant deux passes décisives, là où Neymar a signé aussi un but avec une passe décisive et en étant à l'origine du CSC israélien. "Si les trois devant restent comme ça, il est possible de faire beaucoup de choses. On est contents qu'ils soient en forme et qu'ils aient tous marqué", a déclaré Hakimi.

Toujours invaincu cette saison, le PSG n'a pas encore validé la première place du groupe H en Ligue des champions, avec 11 points, comme le Benfica Lisbonne. Le 2 novembre prochain, c'est sur le terrain de la Juventus Turin, déjà éliminée, que les Parisiens devront conclure cette phase de groupes de Ligue des champions.