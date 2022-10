PSG-Maccabi Haïfa: supporters israéliens hors-parcage, drapeaux palestiniens et match interrompu... Début de match tendu au Parc

Alors que la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le Maccabi Haïfa fait l’objet d’une très grande attention de la part des autorités, les supporters israéliens, plus nombreux que prévu, ont fait usage de feux d’artifice dans les tribunes du Parc des Princes ce mardi soir. De leur côté, les ultras parisiens ont brandi des drapeaux palestiniens, en dépit des consignes données par le club.

Particulièrement scrutées en raison du caractère à haut risque de la rencontre entre le PSG et le Maccabi Haïfa, les tribunes du Parc des Princes ont été très rapidement le théâtre de débordements. Ce mardi soir, après moins d’une minute de jeu, des fumigènes et des feux d’artifice ont été utilisés dans le parcage visiteurs réservé aux supporters israéliens.

Sous les huées du reste du stade, le jeu a été interrompu pendant plus d’une minute, avant que le match ne reprenne. Dans les minutes qui ont suivi, les explosions ont continué à retentir dans le parcage du Maccabi Haïfa.

Le parcage du Maccabi Haïfa © RMC Sport

De nombreux supporters israéliens en dehors du parcage

Plusieurs minutes plus tôt, l'arrivée des gardiens et des joueurs parisiens s’était faite face à un mur blanc et vert dans la tribune Boulogne. Ce mardi soir, on est en effet bien au-delà des 1650 supporters israéliens annoncés, et ces derniers sont même présents en dehors du parcage, du côté des tribunes Boulogne et Paris.

En parallèle, alors que le club de la capitale avait donné des consignes claires ce mardi soir en interdisant les drapeaux "non représentés au PSG" lors de la réception du Maccabi Haïfa, plusieurs bannières de la Palestine ont fleuri dans les tribunes réservées aux ultras parisiens. Aucun affrontement entre supporters n’a toutefois été observé.