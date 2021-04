PSG-Manchester City: "C'est tellement simple de gérer Neymar et Mbappé", savoure Pochettino

Mauricio Pochettino ne boude pas son plaisir de manager Neymar et Kylian Mbappé, deux des cinq meilleurs joueurs du monde, selon lui. Il loue notamment l’humilité et le goût du travail du Brésilien.

A la veille de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (21h sur RMC Sport 1), Mauricio Pochettino s’est confié dans la presse anglaise avec une interview commune au Guardian et au Times. Le sujet a vite débordé vers les superstars parisiennes que l’Argentin doit gérer depuis son arrivée à Paris début janvier. Selon lui, le talent et l’aura de Neymar ou Kylian Mbappé ne sont pas des freins. C’est même tout l’inverse.

"Les joueurs brésiliens ont quelque chose de spécial à l'intérieur, explique Pochettino. Ce sont des gens très ouverts, heureux, toujours souriants. Ils jouent comme s'ils dansaient. Ils ne ressentent pas le stress, ils ont la liberté quand ils jouent. Ronaldinho (qu’il côtoyé à Paris entre 2001 et 2003, ndlr) était un gars vraiment sympa et maintenant Neymar."

"Dès le premier jour où nous sommes arrivés, Neymar était prêt à travailler, poursuit-il. Il est très humble. Vos collègues (journalistes) en France me demandent: ‘Comment va Neymar? Est-il facile ou pas à gérer?’ Je dis: ‘C’est tellement facile pour nous parce que vous n’avez pas besoin d’en faire trop. Il vous écoute et il accepte toujours toutes les instructions d’une très bonne manière’."

"Comme Mbappé, poursuit-il. Dans le Top 5 des meilleurs joueurs du monde, il y a Kylian et Neymar. C’est incroyable, le talent. Peut-être que de l'extérieur, vous voyez cette grande star qui a une influence énorme sur le monde du football, mais ils sont très humbles et ils aiment travailler et ils aiment le football. C'est tellement simple de les gérer."

"Nous avons travaillé avec des superstars à Tottenham"

Il balaie du même coup les réserves sur sa capacité à composer avec de telles personnalités. Des interrogations qu’il ne comprend pas et qu’il met en parallèle avec le pedigree des joueurs de son vestiaire à Tottenham (2014-2019).

"Nous avons travaillé avec des superstars à Tottenham, estime l’ancien défenseur. Nous avions affaire tous les jours au capitaine de France qui a soulevé la Coupe du monde (Hugo Lloris), je ne sais pas s'il y a des personnages ou des noms plus grands que ceux auxquels nous avions affaire tous les jours - Harry Kane, Son [Heung-min], beaucoup de joueurs incroyables. Ils font partie du top 20, du top 50 des meilleurs joueurs du monde, mais cela n’a pas d’importance car ils ne m’ont jamais posé de problème."

"Maintenant, nous sommes ici au Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Neymar, Verratti, Navas, Mbappé, Di María, énumère-t-il. Beaucoup de joueurs talentueux, de grands personnages. Le plus important dans la gestion est d'être naturel, authentique et spontané. La clé est d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, non seulement avec le onze de départ mais avec toute l'équipe. Bien sûr, Neymar et Mbappé sont importants, mais tous les joueurs sont importants aussi. Si vous voulez réaliser de grandes choses, tout le monde doit sentir qu'elles sont importantes. La motivation est là. Les joueurs adorent jouer en Ligue des champions. Ils veulent vraiment le gagner."