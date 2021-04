PSG-Manchester City, J-1: "Guardiola est le meilleur entraîneur du monde", selon Pochettino

A la veille du choc PSG-City, Mauricio Pochettino s'est confié dans deux grands médias anglais: The Guardian et The Times. Dans l'entretien du Times, l'entraîneur du PSG vante notamment les mérites de Pep Guardiola, manager des Citizens. "Tous les joueurs talentueux impliqués dans cette rencontre sont incroyables et la philosophie et la mentalité des deux clubs est d'attaquer, souligne l'Argentin. Pep Guardiola est, pour moi, le meilleur entraîneur du monde. Je l'admire. Il pense toujours à différentes stratégies et plans de jeu. J'adore le défier. J'adore défier les équipes qu'il a préparées."



"Il ne s’agit pas seulement du meilleur manager, c’est l’importance du club, poursuit-il. Un club comme City lui donne vraiment la confiance nécessaire pour prendre toutes les décisions et être le vrai patron. C’est la chose la plus importante: avoir un club qui vous fait confiance et qui donne tout pour que vous puissiez construire l’équipe que vous voulez et prendre la décision qui vous semble la meilleure pour le club."



"Le club vous fournit tous les outils pour réussir. C'est une combinaison que City a entre Pep, les entraîneurs, le club, le conseil d'administration, tout le monde. Ils créent une structure étonnante, très solide et ont une idée très claire de la manière dont ils doivent agir pour prendre des décisions."