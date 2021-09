PSG-Manchester City: "C'était simple de défendre" selon Gueye

Le PSG a battu Manchester City (2-0) ce mardi lors de la deuxième journée des groupes de Ligue des champions. Premier buteur francilien et homme du match, Idrissa Gueye a apprécié la performance de son équipe et expliqué que les Citizens n'avaient pas été très dangereux selon lui.

On attendait Neymar ou Kylian Mbappé, c'est finalement Idrissa Gueye qui a lancé le PSG vers la victoire ce mardi contre Manchester City (2-0) lors de la deuxième journée de Ligue des champions. D'une mine en lucarne, le Sénégalais a contribué au succès des Franciliens et a même été élu homme du match par l'UEFA. Après la rencontre, il s'est réjoui de la belle prestation collective de l'équipe.

"Le plus important aujourd’hui, c'était de rester solide. On savait que cela n’allait pas être un match facile et on a su bien défendre, jouer en contre-attaque et parfois garder le ballon et avoir des opportunités de marquer, a estimé Idrissa Gueye à l'antenne de RMC Sport. On marque deux buts et on est content. Maintenant, il faut se concentrer sur le prochain match."

Gueye: "Pas beaucoup de rythme en face"

Malgré une domination territoriale de Manchester City après le premier but du match, marqué justement par le Sénégalais en trouvant la lucarne "sans le faire exprès", le PSG n’a finalement presque pas tremblé. Hormis sur l’incroyable raté de Bernardo Silva à la 26e minute. Seul face au but, le Portugais a trouvé la barre transversale.

"Il fallait rester compact au milieu, peut-être leur laisser le ballon sur le côté, a encore analysé le milieu de l’équipe francilienne. S’ils font des centres, ce n’est pas grave, on a des gens dans l’axe qui peuvent dégager. Et surtout, il fallait bien utiliser nos contres pour marquer. On l’a fait."

Et Idrissa Gueye de souligner que Paris a été plus tranquille que prévu face à des Skyblues moins virevoltants qu’à l’accoutumée: "On a subi mais ce n’était pas très compliqué de défendre parce qu’il n'y avait pas beaucoup de rythme en face. Ils ont essayé de passer de gauche à droite mais on était en place et c’était simple pour nous de défendre. Il faut rester concentré sur le prochain match."

