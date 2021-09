PSG-Manchester City: De Bruyne échappe au rouge pour une grosse semelle sur Gueye

Kevin de Bruyne s'est rendu coupable d'une vilaine semelle sur Idrissa Gueye lors du choc de la deuxième journée de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City. Malgré l'intervention de la vidéo, le Belge de City n'a pas été expulsé à quelques minutes de la mi-temps.

Voilà qui provoquera probablement la colère des fans du PSG. A quelques minutes de la mi-temps du match de Ligue des champions face à Manchester City, Idrissa Gueye a été la victime d'une très grosse semelle de Kevin de Bruyne.

Probablement plus par maladresse que par méchanceté, le Belge a mis trop d'engagement lors d'un duel avec le premier buteur du match et a essuyé ses crampons sur le tibia du milieu sénégalais. Assez emprunté jusque-là, l'habituel maître à jouer des Citizens a bien failli rentrer plus tôt que prévu aux vestiaires. Immédiatement averti par l'arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande, Kevin de Bruyne a ensuite échappé au carton rouge après intervention de la vidéo.

Balzaretti: "En revoyant les images, je mets rouge direct"

"C’est limite, c’est vraiment limite. A voir cela, c’est rouge. Je n’avais pas bien vu mais c’est un rouge net et direct, a lancé Federico Balzaretti, ancien défenseur italien et désormais consultant pour RMC Sport. En revoyant les images, je mets rouge direct."

En avril dernier lors de la demi-finale aller entre le PSG et Manchester City (1-2), déjà au Parc des Princes, Idrissa Gueye n’avait pas échappé au rouge après une grosse semelle sur Ilkay Gundogan. Kevin de Bruyne a eu plus de chance ce mardi.

"J’ai déjà vu un rouge pour ça, a de son côté renchéri Nicolas Anelka sur RMC Sport. Il est sûr de ne pas avoir le ballon donc il y a le risque de prendre la cheville ou le tibia. Par contre, le VAR ne fonctionne pas dans ces conditions? L’arbitre ne peut pas aller vérifier."

Après consultation de son assistant en charge de la vidéo, Carlos del Cerro Grande n’a pas été voir les images lui-même et a finalement décidé de ne pas expulser Kevin de Bruyne. Le Belge s’en est bien tiré et fort heureusement Idrissa Gueye a également pu reprendre le match sans blessure apparente.

