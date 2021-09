PSG-Manchester City: l'énorme raté de Bernardo Silva juste devant le but parisien

Manchester City est passé tout près de l'égalisation pendant la première période de son match face au PSG ce mardi soir en Ligue des champions. Raheem Sterling a trouvé la barre transversale avant de voir Bernardo Silva en faire autant avec un raté incroyable à deux mètres du but de Gianluigi Donnarumma.

Quelle action ! Et quel raté... Bernardo Silva a manqué une énorme occasion de but pour Manchester City ce mardi contre le PSG en Ligue des champions. Aligné dans l'entrejeu des Citizens par Pep Guardiola, l'international portugais s'est totalment loupé sur une occasion des siens. Alors mené à la suite du but d'Idrissa Gueye (8e), le club anglais est passé à côté d'une égalisation toute faite ou presque (25e).

La barre sauve deux fois le PSG

Sur une belle action collective, Raheem Sterling a pris le meilleur sur la charnière parisienne mais sa tête a heurté la barre transversale. Gianluigi Donnarumma encore au sol, Bernardo Silva s'est montré le plus prompt pour reprendre le ballon à deux mètres des cages franciliennes. Mais l'ancien de Monaco a envoyé sa frappe sur la barre transversale, bien gêné par le retour de Presnel Kimpembe.

Après leur match nul à Bruges en ouverture de la Ligue des champions (1-1), les joueurs du PSG doivent éviter de perdre encore des points face à Manchester City. Mais l'équipe de Pep Guardiola, finaliste malheureuse de la Ligue des champions au printemps dernier, est évidemment un gros morceau, candidate à la victoire finale. Le club anglais a puni Leipzig il y a deux semaines (6-3). Et reste sur une victoire sur la pelouse de Chelsea en Premier League. Le PSG, de son côté, a remporté ses huit premiers matchs de Ligue 1.