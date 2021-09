PSG-Manchester City: l’image surprenante de Messi allongé derrière le mur

Lionel Messi, qui a marqué son premier but pour le Paris Saint-Germain face à Manchester City, s’est aussi retrouvé allongé derrière le mur parisien dans le temps additionnel.

C’est à la 74e minute que Lionel Messi a marqué la soirée de son empreinte, en marquant son premier avec le Paris Saint-Germain d’une superbe frappe dans la lucarne. Mais une autre image de l’Argentin fait également le tour des réseaux, depuis les dernières minutes de la rencontre : celle où il se retrouve allongé derrière le mur parisien lors d’un ultime coup franc pour Manchester City.

Lionel Messi © Icon Sport

Quatre joueurs dans le mur, et Messi par terre

On entre alors dans le temps additionnel du match et Riyad Mahrez s’apprête à frapper un coup franc de la dernière chance pour que les Cityzens s’offrent trois dernières minutes de folie. Marquinhos, Kimpembe, Mbappé et Nuno Mendes se placent pour former un mur de quatre joueurs à la demande de Gianluigi Donnarumma, le gardien parisien.

Lionel Messi, qui se trouve au même endroit, va alors se placer derrière et s’allonge au sol pour permettre au mur de sauter sans que le ballon ne puisse passer par en-dessous. Finalement, Riyad Mahrez frappe du côté ouvert pour ne pas avoir à passer au-dessus du mur et Donnarumma repousse. Le mur n’a donc pas été mis à contribution, et Messi non plus, mais l’image de l’Argentin dans ce rôle a fait sourire jusqu’en Argentine.