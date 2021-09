PSG-Manchester City: de la joie mais pas d'euphorie chez les Parisiens après la victoire

Forcément satisfait de sa victoire obtenue contre Manchester City (2-0) en Ligue des champions, le PSG ne veut toutefois pas trop se projeter. Au sein du club, tout le monde est conscient que la route est encore longue.

Un match fondateur. Très attendu, encore plus après son nul décevant concédé deux semaines plus tôt à Bruges (1-1), le PSG a envoyé un message fort à l’Europe en dominant Manchester City (2-0), mardi, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Au lendemain de cet excellent résultat, l’état d’esprit des joueurs de Mauricio Pochettino est évidemment positif. La délégation parisienne a l’impression que ce succès va donner un élan important au début de saison réussi du club. Dans la foulée du match nul à Bruges, les joueurs avaient très vite cru à un accident avec des joueurs pas encore au point physiquement.

Mais comme ils ne voulaient pas sombrer dans le pessimisme après le nul en Belgique, il n’est aujourd’hui pas question de tomber dans l’euphorie. Paris est habitué depuis plusieurs années à réaliser de grandes performances en phase de poules de C1. Les joueurs et le staff souhaitent savourer, sans trop se projeter ni surinterpréter cette performance. Au PSG plus qu’ailleurs, tout est toujours remis en question au match suivant. Tout le monde au club en est conscient, Pochettino le premier.

La route est encore longue

"Je suis content parce que l'équipe a su maîtriser les phases de jeu où elle était sous pression. Nous avons su souffrir quand Manchester City nous dominait, et l'équipe a fait le travail ensemble. Ici, dans le staff, nous aimons avoir la possession et dominer, mais Manchester City a des automatismes et travaille depuis des années sous la main de Pep (Guardiola). Je ne suis pas satisfait de cela parce que j'aime tenir plus le ballon, mais dans une équipe en construction comme la nôtre, qui cherche des automatismes, c'est bien de savoir gagner de cette manière aussi", a analysé le technicien argentin en conférence de presse. Il sait que la route est encore très longue.

Avant de retrouver la scène européenne le 19 octobre face à Leipzig (sur RMC Sport), en tant que leader de son groupe, le vice-champion de France a deux rendez-vous à négocier en Ligue 1 : un déplacement à Rennes dimanche et la réception d’Angers le 15 octobre.

