PSG: Donnarumma réussit son baptême en C1, le casse-tête des gardiens se corse pour Pochettino

Gianluigi Donnarumma a livré une prestation impressionnante pour sa première en Ligue des champions, mardi, lors de PSG-Manchester City (2-0). De quoi donner quelques maux de tête à Mauricio Pochettino, qui peut aussi compter sur un Keylor Navas impérial depuis le début de saison.

Il a sorti un match de vieux briscard. Du haut de ses 22 ans. Pour sa grande première en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a fait forte impression, mardi, lors de la victoire du PSG face à Manchester City (2-0). Face à l’une des plus belles attaques d’Europe, le gardien italien a répondu présent en multipliant les interventions décisives. Avec son physique de pivot (1,96 m), ses larges épaules et ses bras à rallonge, le meilleur joueur du dernier Euro a écœuré les partenaires de Riyad Mahrez.

L’ancien capitaine de l’AC Milan, arrivé libre durant l’été, prend tellement de place dans les cages qu’il oblige souvent ses adversaires à forcer leurs tentatives. Un charisme qui lui permet de repousser les assauts avec une impression de facilité bluffante. Sans parler de ses réflexes ou de son impact dans le jeu aérien, où il est quasiment imprenable.

"Je connais ma force", assure Donnarumma

"Je rêvais d'un tel début en Ligue des champions, a dit Donnarumma sur Sky Sport Italia après la rencontre. Je pense à ma famille. Jouer avec de tels champions au PSG, c'est vraiment incroyable, ils t'aident beaucoup, ils te font grandir." L’international italien (36 sélections) en a également profité pour passer un message à ceux qui lui reprochent d’avoir signé à Paris: "Les critiques sur mon choix? Cela me fait sourire. Je connais ma force, je sais qui je suis. Il n'y a vraiment aucune sorte de problème. Je suis ici, je suis heureux d'être ici. Le club me soutient. Je ris quand je lis ce genre de choses sur les réseaux sociaux".

Si beaucoup se posent des questions à ce sujet, ce n’est pas tellement lié au talent de Donnarumma. Mais plutôt à la présence de Keylor Navas dans le même effectif. "Gigio" a clairement marqué les esprits pour sa troisième apparition avec le club de la capitale, mais son rival interne est également irréprochable depuis le début de saison. Le Costaricain a d’ailleurs joué nettement plus que son jeune coéquipier (8 matchs). En se montrant souvent décisif. Dans ce duel de cadors, il faut tout de même noter que c’est Donnarumma qui a disputé les deux plus belles affiches jusqu’ici (Lyon et Manchester City).

L’envergure de Donnarumma, l’aura de Navas

Régulièrement interrogé sur la hiérarchie des gardiens, Mauricio Pochettino martèle qu’il n’y en a pas pour le moment. Le coach argentin assure faire son choix à chaque match. Sans forcément penser au suivant. D’où une alternance assez déséquilibrée depuis cet été. Après le baptême spectaculaire de Donnarumma en C1, le casse-tête semble encore plus insoluble pour l’entraîneur du PSG. Comment sortir l’international italien (36 sélections) après une telle prestation?

En même temps, Navas, qui a emmené le club en finale et en demi-finale des deux dernières Ligue des champions, est tout aussi méritant. À 34 ans, l’ancien taulier du Real Madrid, triple vainqueur de la compétition, possède une expérience précieuse des grands rendez-vous. Sans parler de son aura dans le vestiaire, où il est particulièrement apprécié. Pas facile de trancher dans ces conditions. Tant que ses deux portiers seront à ce niveau, Pochettino devra faire un choix fort à chaque rencontre. En commençant dès dimanche par un déplacement à Rennes, lors de la 9e journée de Ligue 1 (13h).