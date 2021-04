PSG-Manchester City: la mairie affiche les couleurs de Paris dans la ville

En ce jour de demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City, la ville de Paris a entendu l'appel du Collectif Ultras Paris (CUP) qui avait demandé que les couleurs du club soient affichées aux quatre coins de la capitale.

C'est toute une ville qui se met encore à rêver d'une finale européenne. Après avoir sorti le FC Barcelone et le Bayern Munich lors des tours précédents, le PSG ambitionne de se qualifier pour la seconde année de suite en finale de Ligue des champions. Pour cela, il faudra déjà obtenir un bon résultat ce mardi (21h sur RMC Sport 1 au Parc des Princes face à Manchester City.

Ces derniers jours, le Collectif Ultras Paris (CUP) a lancé un appel pour soutenir le club pour cette fin de saison "palpitante". "Afin de manifester notre soutien au club rouge et bleu, nous vous invitons à afficher fièrement les couleurs du PSG le jour de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, le mercredi 28 avril, précisait ce lundi un communiqué du CUP. Drapeaux de la ville de Paris aux fenêtres, maillots du PSG sur les épaules, écharpes du PSG sur les tableaux de bord, toutes les idées sont bonnes pour représenter notre club de coeur."

>> Abonnez-vous aux offres exclusives RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Des messages de soutien sur les 160 panneaux de la ville

Adjoint à la mairie de Paris, Pierre Rabadan a annoncé les mesures prises par la ville pour cette affiche de gala. "Nous afficherons sur les 160 panneaux électriques de la ville un visuel et un message de soutien de Paris et de ses habitants pour supporter le PSG pour le match capital qui arrive, a répondu sur Twitter à un supporter celui qui est en charge du Sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Rendez-vous ce mercredi matin."

La rencontre se jouera à huis clos ce mardi au Parc des Princes, comme depuis le début de la saison de Ligue des champions pour la formation parisienne. Le match retour se disputera à l'Etihad Stadium mardi prochain (21h sur RMC Sport 1). Avant cette demie retour, le PSG accueillera Lens samedi (17h00) pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, où l'équipe de Mauricio Pochettino lutte encore pour le titre, deuxième du classement derrière le LOSC.