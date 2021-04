Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder PSG-Manchester City

Le PSG affronte Manchester City ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions (21h) pour tenter de prendre un avantage et se projeter vers une nouvelle finale, huit mois après celle perdue face au Bayern. Un choc à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1.

Après avoir buté sur le plafond de verre des quarts (2013, 2014, 2015, 2016), puis des huitièmes (2017, 2018, 2019), le PSG se retrouve dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. Dans un format en aller-retour contrairement à la demi-finale disputée en match sec face à Leipzig l’été dernier lors du Final 8 à Lisbonne. Les Parisiens ont rendez-vous ce mercredi face à Manchester City pour disputer l’aller au Parc des Princes (21h), face à l’un des grands ambitieux de l’épreuve, en quête d’une première finale européenne de son histoire.



>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Manchester City en Ligue des champions



La rencontre sera diffusée en direct sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Jérôme Rothen. Pour l’occasion, les équipes vous proposent un dispositif exceptionnel avec la diffusion dès 14h15 du film sur Mauricio Pochettino réalisé par les équipes de l’émission Transversales. Un sujet sur le parcours du PSG en Ligue des champions cette saison sera ensuite diffusé: de la défaite face à Manchester United (1-2) jusqu’aux exploits face au Barça et au Bayern en passant par le triste épisode face à Istanbul Basaksehir.

>> PSG-Manchester City: les infos en direct

Un dispositif exceptionnel sur RMC Sport 1

Les équipes prendront ensuite l’antenne dès 19h pour vous faire suivre l’avant-match en direct depuis le plateau du Parc des Princes filmé avec des caméras de cinéma. Vous pourrez suivre le trajet du bus des Parisiens de leur hôtel jusqu’au stade, retrouver toutes les indiscrétions et informations sur les forces en présence et la composition des équipes. Le match sera également à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site.

>> PSG-Manchester City: l'avant-match EN DIRECT



Il sera ensuite l’heure de l’explication entre Parisiens et Mancuniens pour une nouvelle soirée de gala avec des stars en pagaille (Neymar, Mbappé, De Bruyne, Foden) et l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire sur le banc anglais: Pep Guardiola. De sacrés clients pour les hommes de Mauricio Pochettino, déjà tombeurs du Barça en huitièmes et du Bayern en quarts.



"Le Bayern a perdu, le football est le seul sport impossible à prédire, a expliqué l’entraineur espagnol, mardi en conférence de presse. Tu peux avoir toutes les statistiques et perdre. C'est pour cela que le football est fantastique. Si le match entre Munich et Paris était si bien c'est parce que les deux équipes ont essayé d'attaquer. Parfois le football écrit sa propre stratégie malgré ce que prévoient les entraîneurs." Pour Paris, l'objectif est clair: gagner, se qualifier pour la finale et briser un autre plafond de verre: monter sur le toit de l'Europe pour la première fois de son histoire.