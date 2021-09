PSG-Manchester City: le collectif des Skyblues est en avance sur Paris, selon Pochetttino

Le collectif de Manchester City est en avance sur celui du Paris Saint-Germain, a estimé le coach parisien Mauricio Pochettino ce lundi, en conférence de presse. Quatre mois après leur affrontement en demi-finale en C1, les deux équipes se retrouvent mardi pour un match de groupes, à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 21h.

Raillé pour ses conférences de presse creuses, lors de son arrivée, Mauricio Pochettino a gagné en aisance face aux médias, ces derniers mois. Ce lundi, à la veille d’un choc contre Manchester City, ce mardi (21h, en direct sur RMC Sport 1) en Ligue des champions, présenté comme une revanche de la dernière édition par Leandro Paredes, le coach argentin a fait preuve de franchise et d'honnêteté, sans manier la langue de bois. Oui, le Paris Saint-Germain est actuellement inférieur collectivement à Manchester City, ce que la dernière demi-finale de C1 entre les deux équipes avait démontré. Et le mercato XXL des Parisiens n’y a rien changé, pas plus que l’arrivée de Lionel Messi.

Manchester City est plus avancé dans le processus de construction et de consolidation de son collectif, et a encore étalé, contre Chelsea (1-0), une grande maîtrise des préceptes de jeu de son entraîneur, Pep Guardiola. "On est dans un processus de construction d’un collectif. Ce n’est pas une opinion, c’est un fait, a estimé Mauricio Pochettino. Il faut regarder en arrière et réaliser d'où l'on vient. On va jouer contre une équipe dirigée par le meilleur entraîneur du monde, à mon avis, Pep Guardiola, contre un club qui nourrit le même rêve que nous, celui de gagner la Ligue des champions. Dans le processus de construction, ils sont peut être plus en avance que nous, mais on sait aussi que dans un match de football, tout peut arriver. Le processus de construction est en marche, il réclame du temps et de l’investissement."

Pochettino: "L'équipe est sereine"

Entre les arrivées tardives des nouvelles recrues et des internationaux cet été, de nouveaux repères à assimiler et des équilibres bouleversés, le Paris Saint-Germain commence à peine à entrevoir son potentiel. La présence de nombreuses stars au sein de l’effectif complexifie la donne pour l’entraîneur, qui doit en plus gérer les égos de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Tous trois ont envie de rayonner, mais tous ne l’ont pas encore fait ensemble, ce qui engendre parfois de la frustration, à l’image de la brouille entre Mbappé et Neymar, samedi dernier. Pourtant, Pochettino le jure, "l’équipe est sereine". "Les joueurs sont calmes, il règne une bonne ambiance, le club est spécial, avec des situations particulières. Il nous faut comprendre cela, mais le groupe vit très bien, il est très équilibré."

Concernant le cas spécifique de Neymar et Mbappé - ce dernier a été filmé adressant des reproches à son coéquipier, accusé de ne pas lui faire suffisamment de passes -, les deux joueurs ont fini par se parler: "Ce sont des garçons extraordinaires, des compétiteurs. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. Ils se sont parlés, j'ai discuté aussi avec eux. À l'entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé."

Ander Herrera a précédé son entraîneur en conférence de presse et désamorcé le début de polémique, très calmement: "Neymar et Kylian, j'ai réalisé depuis le premier jour qu'ils avaient une connexion très spéciale. Et rien n'a changé jusqu'à présent. A chaque match, on se taquine, mais au final, on s'aime bien. On est un bon groupe."