PSG-Manchester City en direct, J-1: Messi et Verratti présents à l'entraînement

Le PSG accueille Manchester City ce mardi lors de la deuxième journée des poules de la Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1). Auteur d'un sans-faute en Ligue 1, le club parisien espère lancer sa saison européenne face à l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Plusieurs incertitudes pèsent sur la rencontre et notamment les participations de Marco Verratti et Lionel Messi à cette affiche. Retrouvez en direct commenté les dernières informations avant le choc entre Paris et Manchester City.

Ramos encore absent Sergio Ramos est encore absent de la séance à l'inverse de Juan Bernat, qui participe à la séance avec le groupe. Les jeunes Ismael Gharbi, Nathan Bitumazala (dos) et Teddy Alloh (cheville) manquent aussi. (LT)



Messi et Verratti présents à l'entraînement, Al-Khelaïfi et Leonardo aussi Les joueurs du PSG sont enfin sortis pour l'entraînement. Lionel Messi est bien là, tout comme Marco Verratti. Les deux joueurs ont manqué les derniers matchs sur blessure. la séance se déroule sous les yeux du président Nasser Al-Khelaïfi et du directeur sporttif, Leonardo. Lionel Messi à l'entraînement © RMC Sport



Gharbi en individuel L'entraînement des joueurs du PSG était censé débuter à 11h mais aucun joueur n'a encore fait son apparition sur la pelouse du Camp des Loges. Seul Ismaël Gharbi est sorti pour poursuivre sa préparation individuelle.



PSG-Manchester City: l'arbitre du France-Allemagne polémique à l'Euro au sifflet L’Espagnol Carlos del Cerro Grande, 45 ans, a été désigné comme arbitre du choc PSG-Manchester City en Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport 1). Un arbitre expérimenté mais qui n’a encore jamais arbitré les Parisiens en C1.



Mbappé-Neymar, une relation qui se tend Les reproches de Kylian Mbappé en direction de Neymar samedi lors du match face à Montpellier (2-0) illustrent des rapports plus frais entre les deux joueurs ces dernières semaines. >> Les raisons des tensions entre Mbappé et Neymar



PSG-Manchester City: entraînement, conférence de presse... le programme du jour J-1 avant le choc. Le programme des Parisiens est évidemment tourné vers ce premier grand rendez-vous de la saison. A 11h, les joueurs de Mauricio Pochettino seront sur la pelouse du Camp des Loges pour l'entraînement du jour. L'occasion d'en savoir plus sur la forme de Lionel Messi. Le PSG tiendra ensuite sa conférence de presse d'avant-match à 15h15 avec Mauricio Pochettino et Ander Herrera. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola effectuera sa conférence de presse à 13h15.



Conférence de presse du PSG à 15h15 A la veille de la réception des Citizens, Mauricio Pochettino et un joueur du PSG se présenteront face à la presse autour de 15h15. Une prise de parole à suivre en direct commenté sur RMC Sport.



Messi toujours incertain Recruté cet été par le PSG, Lionel Messi est attendu dans les gros match. Malchanceux contre Bruges, l'Argentin ne sait toujours pas s'il pourra jouer face à Manchester City ce mardi. Si "La Pulga" s'est entraînée ce dimanche, sa participation pour le choc européen reste incertaine. Idem pour Marco Verratti au milieu de terrain.



Neymar fait une promesse sur le trio avec Messi et Mbappé Le Brésilien a répondu à Pelé sur les réseaux sociaux et a promis à son compatriote de tout faire pour connaître le bonheur avec ses compères de l'attaque parisienne. En réponse à une publication sur Lionel Messi, Neymar en a aussi profiter pour souhaiter un bon rétablissement à son compatriote. "Tu peux être sûr que nous allons faire notre possible pour être heureux cette année, a lancé la star auriverde du PSG. Bon courage pour ta récupération, le Roi."



Bonjour à tous, Tenu en échec à Bruges (1-1) lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG doit lancer sa saison ce mardi contre Manchester City. Le Parc des Princes enfilera sa tenue de gala pour ce choc du groupe A entre les protégés de Mauricio Pochettino et ceux de Pep Guardiola. Une affiche de prestige à suivre en direct dès 21h sur RMC Sport 1 (abonnez-vous par pour ne rien rater). En attendant le début du match, retrouvez toutes les dernières nouvelles dans notre direct commenté.