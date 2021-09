PSG-Manchester City: Guardiola "espère que Messi pourra jouer"

Ancien coach de l’Argentin au Barça, l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, veut voir la star du PSG sur la pelouse pour le choc de la Ligue des champions, mardi soir au Parc des Princes (21h, en direct sur RMC Sport 1).

Même ses adversaires veulent le voir à l’œuvre. Grand admirateur de Lionel Messi, Pep Guardiola ne sait pas si l’attaquant argentin, de retour de blessure, pourra tenir sa place lors du match de Ligue des champions PSG-Manchester City, mardi soir au Parc des Princes. Mais le Catalan qui a coaché le sextuple Ballon d’Or au Barça espère qu’il sera bien sur la pelouse face à son équipe : "On est chanceux de le voir depuis 16 ans, a-t-il déclaré en conférence de presse. Je n’ai pas besoin de le décrire ou de parler de lui. Sa carrière est exceptionnelle. Pour l'esprit du jeu, j’espère qu’il pourra jouer demain (mardi)."

>> PSG-Manchester City: les infos EN DIRECT

Ce ne sera pas la première fois que Pep Guardiola se frotte à Messi dans le camp d’en face. Lors de son passage au Bayern Munich, il avait déjà retrouvé son attaquant sur son chemin. Mais comme tout le monde, il a été très surpris de le voir quitter la Catalogne cet été pour rejoindre le Paris Saint-Germain : "C’était une surprise pour tout le monde, ce qui est arrivé est arrivé. On doit l’accepter. Il y a longtemps, on n’aurait pas pu l’imaginer mais c’est arrivé. On ne sait jamais ce qu’il peut arriver dans la vie. Ce qui est important, c’est qu’il soit heureux ici à Paris."

Messi, Neymar et Mbappé ? "Je n’ai pas la recette pour les arrêter"

Mardi, outre Messi, City devra aussi neutraliser Neymar et Kylian Mbappé. Pas simple. "Je n’ai pas la recette pour les arrêter. Ils sont tellement forts, il faut du talent pour les arrêter, bien défendre sans ballon et les faire courir quand on en a la possession. Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait." PSG-Manchester City c’est mardi à 20h45 sur RMC Sport 1.

>> Pour regarder PSG-Manchester City sur RMC Sport 1, l'abonnement aux offres RMC Sport est par ici